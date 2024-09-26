Для кого октябрь будет драматичным: гороскоп для всех знаков

Сезон затемнений – всегда непростой период, приносящий глубинные трансформации и непростые испытания. Затемнение Луны в Весах 3 октября откроет новую страницу в жизни некоторых знаков зодиака, так что октябрь будет довольно драматичным месяцем.

Придется делать судьбоносные выборы, отказываясь от всего негатива, сдерживавшего рост и развитие. Астрологи говорят, что ключевыми будут четыре даты: 3 октября – затмение в Весах, 9 октября – ретроградный Юпитер в Близнецах, 17 октября – полнолуние в Овне и 23 октября, когда Солнце перейдет в знак Скорпиона.

Овен

Затемнение в Весах станет определяющей перезагрузкой, которая будет иметь долгосрочное влияние. От того, какие решения вы примете в этот период, будет зависеть ваша жизнь в следующие шесть месяцев. Новые знакомые могут сыграть значительную роль в вашей карьере. Полнолуние в Овне станет временем эмоционального наполнения и внутренней силы.

Телец

Со всеми личными изменениями, которые вы сделали в прошлом месяце, вы, наконец, сможете осознать, куда двигаться дальше. Ретроградный Юпитер погружается в ваш дом ресурсов и ценностей, помогая сосредоточиться на зарабатывании денег творческими и креативными способами. 17 октября Венера в Скорпионе противостоит Урану в Тельце, потенциально прибавляя смелости в принятии решений.

Близнецы

Затемнение в Весах добавит свежей энергии. Октябрь будет временем вдохновения, встреч и романтики. Вы даже можете найти смелость начать разговор с понравившимся человеком. Поскольку Юпитер сейчас находится в вашем знаке, ретроград может привести на траекторию развития, исцеления и открытия новых горизонтов.

Рак

Ваши поиски могут привести к новому и очень перспективному проекту, поскольку затемнение новолуния в Весах происходит в вашем доме бессознательных эмоций и связей. Новые друзья могут мгновенно стать семьей, а сотрудничество будет очень успешным. Вы настойчиво работали, чтобы добиться успеха в карьере. Это время достижений и перемен. Обратите внимание на полнолуние в Овне, поскольку оно может пролить свет на то, куда двигаться дальше.

Лев

Следует жить медленнее и целеустремленнее. Очистка и исцеление – это лучший вариант для перезагрузки. Поскольку сезон Скорпионов пройдет в вашей зоне дома и принадлежности, это прекрасное время, чтобы вкладывать свою драгоценную любовь в немногих избранных. Вылечите свои раны, не отказываясь от поддержки близких.

Дева

В прошлом месяце вы, возможно, были в бесконечной петле экзистенциальных вопросов, но теперь вы можете увидеть свет через иллюзии и вернуться к реальности. С ретроградным Юпитером в Близнецах в вашем доме общественного положения и призвания вы можете получить много отзывов извне о том, как мир принимает ваши таланты.

Весы

Поскольку последнее затмение года происходит в вашем знаке зодиака, следует проанализировать прошедшие события, чтобы понять, куда двигаться дальше. Затемнение поможет восстановить определенную перспективу и вернуться к поиску своего назначения. Следует направить эту восстановленную энергию в свои самые сокровенные желания и самые смелые мечты.

Скорпион

В скором времени вы увидите, как быстро мир отвечает на ваши просьбы. Затемнение в Весах может помочь вам закрыть старые главы прошлого, чтобы вы могли по-настоящему наслаждаться моментом. Это время для исцеления, развития и поиска ответов на важные вопросы.

Стрелец

Вы можете получить ряд новых клиентов и контрактов. Просто убедитесь, что вы не играете какой-либо роли, а остаетесь собой, когда Юпитер в Близнецах станет ретроградным. Венера переходит в ваш знак 18 числа, благословляя вас новыми потенциальными шансами на путешествия, творчество, романтику и новые финансовые возможности.

Козерог

Затемнение в Весах – отличный момент для того, чтобы перезагрузить свои карьерные желания. Сейчас все старые мечты могут показаться неактуальными, поэтому дайте себе и своему воображению разрешение на эксперименты. Затемнения не требуют реализма – единственный вклад, который нужен этому астрологическому транзиту, состоит в том, чтобы не изменять своим ценностям.

Водолей

Дни становятся короче, а свежий воздух сигнализирует о времени для размышления. Начиная с прошлого месяца, Плутон в Козероге показывает вам, что вы нуждаетесь в эмоциональном исцелении, чтобы построить устойчивые и плодотворные основы новой жизни. Сезон Скорпионов помогает вам быть еще глубже и честнее. Вы сможете преодолеть любые препятствия или вызовы, замедляющие ваше развитие.

Рыбы

Октябрь – это приглашение для вас выйти из сети, отдохнуть от обязанностей и просто потеряться в своих увлечениях. Настало время для творчества и самовыражения. Затемнение в Весах – ваш золотой билет, чтобы получить ответ на важные вопросы.

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