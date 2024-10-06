Для настоящих храбрецов: названы лучшие направления с дикой природой

Нигде нельзя так хорошо отдохнуть, как на природе. Отпуск среди растений и животных позволяет действительно расслабиться, отбросить заботы городской жизни и почувствовать себя частью мира.

Но какое направление выбрать? Издание Woman and Home рассказало о лучших направлениях для сафари. Вы сможете полюбоваться жизнью животных в их естественной среде, а с некоторыми даже пообщаться напрямую. Но обязательно перед тем спросите гида, безопасно ли это.

Суматра, Индонезия – здесь живут орангутаны

Эти рыжие приматы являются двоюродными братьями людей. Конечно, они тоже очень умны, поэтому за ними очень интересно наблюдать. В мире осталось всего два места, где можно полюбоваться орангутанами в дикой природе, и национальный парк Гунунг-Лиосер на севере острова Суматра – одно из них. Отправляйтесь в пешее путешествие и вы встретите не только орангутанов. Здесь обитает немало видов тропических животных и растений.

Исландия – страна горбатых китов

Какого бы вы ни были роста, один взгляд на этих великанов заставляет почувствовать себя крошечным существом. В летние месяцы до 15 000 горбатых китов заплывают в воды Исландии, чтобы насладиться прохладой. Туристы обожают, когда огромные создания более 10 метров длиной выпрыгивают из воды. Арендуйте лодку и отправляйтесь в воды залива возле Рейкьявика, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Но не подплывайте к китам слишком близко – им ничего не стоит опрокинуть прогулочный челнок.

Патагония, Аргентина – куча пингвинов и относительно тепло

Конечно, лучшее место для наблюдения за пингвинами – Антарктида. Но она очень далеко, добираться туда сложно, жить не очень комфортно и весь год холодно. Но если вы всю жизнь мечтали увидеть пингвинов в дикой природе, отправляйтесь в Патагонию. Этот южный регион Аргентины называют своим домом 5 видов этих замечательных птиц. К примеру, магеланские пингвины именно здесь высиживают птенцов.

Мадагаскар – остров кошачьих лемуров

Серенькие приматы нравятся всем за свои большие глаза, длинный полосатый хвост и безумное поведение. Заповедник Беренти на Мадагаскаре – родной дом этих увлекательных созданий. Ими можно любоваться как во время дневных, так и ночных походоов.Кошачьи лемуры любят проводить время в стаях на открытых местностях, но можно встретить их и в лесах, где также водятся котовидные фосы и самые большие лемуры в мире – индры.

Намибия – край зебр

Из четырех видов зебр, обитающих на нашей планете, два (горная зебра Хартмана и равнинная зебра Бюрчелла) обитают в африканской Намибии. Они широко распространены в природных заповедниках, разбросанных по всей стране. Чтобы увидеть стада этих любопытных существ, ходить далеко не придется.

Коста-Рика – дом двухпалых ленивцев

Противостоять харизме этих медленных и спокойных созданий невозможно. Очаровательные двухпалые ленивцы проводят большую часть времени высоко на верхушках деревьев. Они либо спят, либо, свисая головой вниз, либо высыхают от тропических штормов. Большинство посетителей зеленой страны Коста-Рики без особого труда смогут увидеть ленивцев в дикой природе. Хотите увеличить свои шансы? Отправляйтесь на пешую прогулку по тропам восточного побережья.

Восточная Австралия – родина утконосов

Это творение кажется нам парадоксальным со всех точек зрения. Оно имеет клюв, но является млекопитающим и при этом откладывает яйца. Такой диковинки нигде, кроме восточной Австралии и Тасмании, не увидишь. Утконос в реальности меньше, чем вы можете себе представить, поэтому его часто трудно заметить. Однако если вы проявите немного терпения, то можете увидеть этих застенчивых животных у реки Брокен в национальном парке Юнгела.

Замбия – страна гигантских летучих мышей.

Все летучие мыши, живущие в Украине, достаточно скромны по размерам. И все занесены в Красную книгу – не забывайте об этом во время встречи с каким-нибудь рукокрылым. Если же вы всю жизнь мечтали увидеть действительно гигантскую летучую мышь, тогда вам дорога в Замбию. Каждый год с октября по декабрь в ночное небо здесь поднимаются около 10 миллионов мегабатов. В это время они мигрируют из Конго в Национальный парк Касанка в Замбии. Это самая большая миграция млекопитающих в мире, и это невероятное зрелище, когда огромные летащие млекопитающие спускаются на фруктовые деревья, чтобы полакомиться. Да, эти летучие мыши совсем не опасны, хотя своим видом производят незаурядное впечатление.

Шри-Ланка – остров тонких лори

На Шри-Ланке обитает два вида тонких лори: серый, которого можно встретить и в Индии, а также красный – исключительно местный житель. Серого лори гораздо легче заметить, особенно в районах вокруг Сигрии, тогда как красный лори водится в тропических лесах и хорошо прячется. Эти милые создания ведут ночной образ жизни и редко покидают верхушки деревьев, на которых живут, выходя только ночью, чтобы полакомиться мелкими насекомыми. Не исключено, что вам тут же захочется взять одно такое милое создание домой. Но учитывайте – за их контрабанду предусмотрены нешуточные штрафы, а еще эти миниатюрные животные с огромными глазами являются единственными в мире млекопитающими, продуцирующими яд, так что уход за ними – дело весьма непростое.

Китай – дом гигантских панд

Эти черно-белые бамбукоядные медведи способны очаровать кого угодно своей неуклюжей харизмой. Популяция гигантских панд в Китае сокращается и в дикой природе сейчас осталось всего 2000 особей, так что вы вряд ли встретите панду прямо во время прогулки. Однако несколько заповедников без устали работают над тем, чтобы размножить этих миролюбивых созданий и вывести их из-под угрозы. Посетите заповедник Волонг, чтобы увидеть, каких усилий это стоит. Вероятно, это будет очень весело.

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