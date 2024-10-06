Догадаются не все: украинские слова с неожиданным значением
Украинский язык богат и благозвучен, а объем слов может достигать более миллиона. По крайней мере, к такому выводу пришли языковеды, проанализировав современный толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века". Конечно, если исключить флексии и устаревшие термины и рассматривать только отдельные слова, показатель существенно снизится.
Языковеды рассказали об интересных украинских словах с неожиданными значениями. Некоторые из них могут даже обмануть.
Прилагательное "витвОрний" можно заменить синонимами причудливый, вычурный.
Например:
Стіни у соборі були розписані складними витворними орнаментами.
"ЗамаЮсити" можно ошибочно расценить как "замазать". Но нет – это слово означает "положить где-нибудь так, что не найдешь".
"Куди я замаюсила мою пляшку?", – нервував на бабцю дід.
"ЗдрАйця" – это вор, злоумышленник, разбойник.
Зустрів Остап на дорозі якогось здрайця, що почав вимагати у нього гроші.
"Мерга" – так иногда называют снегопад с ветром.
Хіба можна у мерґу їхати в далеку дорогу?
"НакАслик" – это тумбочка у кровати.
Накаслик біля Марійчиного ліжка був завжди захаращений недоїденими бутербродами, чашками і книжками.
"ПереколОшкати" означает испугать. Также это слово употребляют в значении "изувечить, уничтожить".
Петро усе село переколошкав своїм криком.
"СкапАрений" – означает некачественно выполненный или испорченный.
Реставрація храму була скапарена недобросовісними майстрами.
"ЦизОрик" – это обычный складной нож.
Сашко сидів на пеньку та чистив цизориком зібрані гриби.
"ЧолопОк" или "щолопОк" – это вершина горы.
Туристи повільно і довго сходили на щолопок Говерли, але зусилля були того варті.
"ШкабарчАти" означает очень быстро и малоразборчиво говорить.
Тетяну здалеку чутно – завжди з подружками про щось шкабарчить.
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