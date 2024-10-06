Догадаются не все: украинские слова с неожиданным значением

Украинский язык богат и благозвучен, а объем слов может достигать более миллиона. По крайней мере, к такому выводу пришли языковеды, проанализировав современный толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века". Конечно, если исключить флексии и устаревшие термины и рассматривать только отдельные слова, показатель существенно снизится.

Языковеды рассказали об интересных украинских словах с неожиданными значениями. Некоторые из них могут даже обмануть.

Прилагательное "витвОрний" можно заменить синонимами причудливый, вычурный.

Например:

Стіни у соборі були розписані складними витворними орнаментами.

"ЗамаЮсити" можно ошибочно расценить как "замазать". Но нет – это слово означает "положить где-нибудь так, что не найдешь".

"Куди я замаюсила мою пляшку?", – нервував на бабцю дід.

"ЗдрАйця" – это вор, злоумышленник, разбойник.

Зустрів Остап на дорозі якогось здрайця, що почав вимагати у нього гроші.

"Мерга" – так иногда называют снегопад с ветром.

Хіба можна у мерґу їхати в далеку дорогу?

"НакАслик" – это тумбочка у кровати.

Накаслик біля Марійчиного ліжка був завжди захаращений недоїденими бутербродами, чашками і книжками.

"ПереколОшкати" означает испугать. Также это слово употребляют в значении "изувечить, уничтожить".

Петро усе село переколошкав своїм криком.

"СкапАрений" – означает некачественно выполненный или испорченный.

Реставрація храму була скапарена недобросовісними майстрами.

"ЦизОрик" – это обычный складной нож.

Сашко сидів на пеньку та чистив цизориком зібрані гриби.

"ЧолопОк" или "щолопОк" – это вершина горы.

Туристи повільно і довго сходили на щолопок Говерли, але зусилля були того варті.

"ШкабарчАти" означает очень быстро и малоразборчиво говорить.

Тетяну здалеку чутно – завжди з подружками про щось шкабарчить.

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