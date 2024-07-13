Должна знать каждая женщина: универсальные лайфхаки для макияжа, которые обеспечат молодой вид

Все мы ищем быстрые и простые приёмы макияжа, которые помогут улучшить внешний вид без сложного нанесения косметики. И многое здесь зависит от индивидуальных особенностей внешности и возраста.

Но визажисты убеждают, что есть определенные приемы, которые можно считать универсальными. OBOZ.UA рассказывает, какие лайфхаки следует взять на вооружение всем.

Отдавайте предпочтение кремовым средствам

Матовые тональные основы в юности могут создавать потрясающий эффект. Но с возрастом, когда кожа становится более текстурированной, такая формула лишь подчеркивает этот аспект. Кремовые формулы подобного эффекта не дают, а вдобавок увлажняют кожу.

Используйте цветные корректоры

Консилер может решить немало проблем с кожей, но корректоры справятся с определенными задачами гораздо лучше. Продукт зеленого цвета может нейтрализовать красноту, персиковый и оранжевый поможет справиться с фиолетовыми и синими оттенками кругов под глазами, а фиолетовые корректоры отлично подходят для улучшения вида желтоватой кожи.

Наносите праймер

Праймер – очень нужный продукт для высококачественного мейкапа. Особенно это заметно на зрелой коже. Он помогает вашему макияжу держаться дольше и делает пигменты насыщеннее. Если вы выберете продукт с гиалуроновой кислотой, он также может увлажнить сухую кожу. Нанесите праймер через 10 минут после этапа ухода, а затем подождите еще несколько минут, чтобы он впитался, прежде чем применять основу. Не забудьте нанести слой праймера на веки.

Замените черную подводку серой или коричневой

Черный цвет подводки на зрелой коже век может выглядеть слишком резко. Просто смените его на визуально более легкие серый и коричневый.

Не забывайте заполнять брови

Вы наверняка знаете, насколько брови важны для обрамления лица. Но заполнять нужно не только головку брови, но и ее хвостик. Он зрительно подтянет зону виска.

Закрепляйте макияж спреем

Если вы долго пользовались пудровыми средствами, кремовые могут казаться недостаточно устойчивыми. Закрепите такой макияж с помощью спрея. Предпочтение отдавайте продуктам, содержащим уходовые компоненты, такие как гиалуроновая кислота.

Разместите румяна выше на лице

Более высокое расположение румян может создать подтянутый вид. Если вы привыкли наносить румяна на яблочки щек или чуть ниже их, переместите акцент на 3-5 см вверх. Или ориентируйтесь на вершину скуловой кости.

Используйте пудру осторожно

Если вы все еще не готовы отказаться от закрепляющей пудры, постарайтесь уменьшить ее количество. Перестараетесь и подчеркнете тонкие линии и изломы на коже. Поэтому всегда стряхивайте излишек с кисточки или пуховки.

Выбирайте косметику с полезными ингредиентами

Какой бы продукт для макияжа вы ни покупали, обратите внимание на то, чтобы в его составе были компоненты, которые будут ухаживать за вашей кожей в соответствии с ее типом. Это означает: если у вас сухая кожа, средства с гиалуронкой и зеленым чаем могут быть полезны. Если же ваша кожа жирная, обратите внимание на салициловую кислоту в составе – она поможет бороться с воспалениями и высыпаниями. Всегда воспринимайте макияж как продолжение ухода за кожей.

Увлажняйте кожу перед макияжем

Любой макияж начинается с ухода. Если вы будете наносить тональный крем и консиллер на сухую кожу, эти продукты скорее всего лишь подчеркнут проблемные участки. Поэтому всегда увлажняйте лицо на последнем этапе ухода и дайте соответствующим средствам время впитаться перед нанесением праймера, тонального крема и остального макияжа. Обычно 10 минут вполне достаточно.

Не бойтесь блеска

Мало кто любит жирный блеск на коже. Но правда заключается в том, что немного сияния омолаживает образ в целом. Поэтому не старайтесь делать свой макияж идеально матовым. Немного природного блеска пойдет только на пользу.

Прорисовывайте пространство между ресницами

С возрастом, когда веки начинают нависать, нанесение подводки может только усугублять этот эффект. Поэтому линию лучше сместить и проводить ее не над ресницами, а между волосками. Наносите продукт скошенной кисточкой и используйте его экономно. Это затемнит линию ресниц и при этом не утяжелит взгляд.

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