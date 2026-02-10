Во второй половине февраля и в марте нас ждут действительно важные и судьбоносные небесные события, которые повлияют как на страну в целом, так и на каждого из нас.

Наблюдение яркой звезды Арктур

На протяжении всего февраля на небе видна яркая звезда. Это звезда Арктур – альфа созвездия Волопаса. У наших предков она считалась звездой Велеса – бога урожая, властелина Навы. Велес помогал земледельцам вырастить большой урожай, также купцам и ремесленникам, которые продавали свои товары, а также жрецам – которым он предоставлял тайное знание. В феврале много Велесовых дней, обряды в которых должны были призвать наступление весны и подготовку к выращиванию урожаев будущих периодов. Любые обряды на урожай должны быть успешными.

Трансформационное солнечное затмение 17 февраля

17 февраля нас ожидает солнечное затмение. Этого затмения очень пугаются по всему миру, а особенно в странах Азии. Почему? Это затмение приходится на новый год по восточному лунному календарю.

Новый год по восточному лунному календарю высчитывается так: это второй новый месяц со дня Зимнего солнцестояния. В этом году это год тотема Огненная Лошадь.

Огненная Лошадь – это очень трансформационный год. Прошлый, 1966, год Огненной Лошади принес культурную революцию в Китае, борьбу стран против колониальной зависимости (которая завершилась получением независимости) и большое количество локальных стихийных бедствий. В странах Азии пугаются силы Огненной Лошади, потому что ее невозможно предвидеть и контролировать.

А теперь представим себе наложение нового года Огненной Лошади по восточному лунному календарю на солнечное затмение, которое также является событием крайне трансформационным. Это означает, что влияние затмения распространится на целый год восточного лунного календаря, и человечество ожидают постоянные жесткие трансформации.

Поэтому важно обрядовой отвести от себя опасные влияния затмения, трансформировать их в полезные. Максимальная фаза затмения (пик) произойдет в 14-13 по киевскому времени. В небе над Украиной наблюдаться не будет. Тень от затмения в этот раз накроет Антарктиду.

Желающие могут выполнить простой обряд на затмение. Для этого понадобится круглое зеркальце, которое кладем на стол и два стакана с чистой водой возле него. Зеркальце символизирует Солнце, Луну, Землю, Космос и горизонт. За 19 минут до пика затмения мысленно удаляем из своей жизни негативы: болезни и препятствия. В течение 19 минут после пика затмения утверждаем позитивы: мы здоровы, сильны, с удачей, в безопасности. После этого надо выпить воду из стакана, который стоит слева, а потом из того, что стоит справа.

Затмение активирует многие события июля 2026 года, потому что асцендент события "пик затмения" приходится на знак Рака. Также начнется влияние на судьбу человечества, оно начнет меняться. Планета Прозерпина (символизирует судьбу человечества) во время пика затмения будет в соединении с созвездием Северной Чаши (что в созвездии Девы). У духовных мастеров Европы веками существует поверье, что рядом с нашей Вселенной есть параллельная, и они имеют пересечение именно в созвездии Чаши. Поэтому сильные необычные космические энергии поступают к нам именно из той точки на небе, где расположено созвездие Чаши.

Срединная точка между затмениями 25 февраля

25 февраля – срединная точка между затмениями (солнечным 17 февраля и лунным 3 марта). Срединная точка действует так. Если учительница скажет: "у меня лучшие талантливые ученики", то Космос так и сделает: они станут лучшими и будут проявлять таланты. Но если она скажет: "они озорники", то Космос и эти слова также воплотит. Поэтому в день срединной точки важно говорить только добрые и хорошие вещи, то есть позитив.

Большое выравнивание планет 28 февраля

Следующее большое событие – это Большое Выравнивание планет, которое состоится 28 февраля. Шесть планет - Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер выстроятся в фигуру, близкую к линии. Мистические учения считают, что планеты для Космоса это тоже самое, что энергетические центры для человека. Это Великое Выравнивание должно способствовать рождению дополнительной силы внутри нас и облегчить любые медитативные практики. Лучше всего планеты будут видны вечером 28 февраля, через полчаса после захода Солнца.

Лунное затмение 3 марта

Лунное затмение произойдет 3 марта в (пик в 13-33 по киевскому времени). Лунное затмение, как считается, влияет на материальный достаток. Поэтому его также сопровождают обрядом, похожим на обряд при солнечном затмении. Разница в том, что используют три стакана воды, период избавления негативов длится не 19 минут, а 15, также 15 минут длится утверждение позитивов. Асцендент события "максимальная фаза затмения" приходится на созвездие Дева. Соединение Прозерпины с созвездием Северная Чаша также сохраняется. Это означает, что весь коридор затмений заложит события, которые будут влиять на все человечество, без исключений. Еще хочу сказать, что три звезды, которые имеют влияние Сатурна, соединены во время затмения с ключевыми элементами небесной карты. Что означает, что без внутренней трансформации проблемы невозможно будет решить. Но, если взять себя в руки, то они быстро решатся, потому что еще две звезды, которые имеют свойства Юпитера (высшее покровительство, ангелы-хранители) также имеют соединения с ключевыми элементами небесной карты.

В этот раз коридор затмений директный. Его начинает солнечное затмение, а завершает лунное.

Наступление астрономической весны 22 марта

А 21 и 22 марта мы встретим астрономическую весну, Равноденствие и новый год в некоторых духовных учениях (в частности, в зороастризме). День Силы у многих народов (Солнцеворот, Навруз, Албан Эйлир и т.д.).