Март 2025 года очень богат космическими событиями, которые повлияют на Украину и мир: Большое выравнивание планет, Лунное Затмение, Полнолуние, Равноденствие, Срединная точка между затмениями (совпадающая с пиком звездопада "Лириды"), Солнечное Затмение, Коридор Затмений.

Большое выравнивание планет

Начнется 28 февраля и завершится 12 марта 2025 года. Семь планет солнечной системы выстроятся в небе в одну линию. Большое выравнивание семи планет представляет собой довольно редкое астрономическое явление, которое будут наблюдать астрономы во всем мире. А как воспринимают Великое Выравнивание представители разных духовных течений, эзотерики и астрологи?

Считается, что планеты в Космосе – это энергетические центры самого Космоса или чакры Космоса. Поэтому, когда они выстроятся в одну линию, образуется так называемый "чакровый мост". В книгах известных йогинов отмечено, что если все чакры и энергетические центры внутри человека активированы, они образуют чакровый мост, через который сознание человека может иметь коммуникацию (или переход) с другими измерениями Вселенной, с высшими силами.

Можно просить высшие силы за помощью, медитировать на космические энергии или получать информацию. Небесный чакровый мост из 7 планет активирует чакровый мост внутри человека. То есть период с 28 февраля 2025 года по 12 марта 2025 года обращения в высшие силы с просьбами и за информацией будут максимально эффективны. Нашим читателям еще сообщим, что для большей активации чакрового моста последовательно представляют такой порядок цветов : белый-золотой-фиолетовый-фиолетовый.

Лунное затмение 14 марта 2025 года

Луна перенаправляет на Землю лучи Солнца и других небесных тел, поэтому свет Луны обеспечивает развитие событий материального плана (здоровье, нрав, обилие, денежный поток, ритмы в природе и в организмах живых существ). Пик затмения произойдет в 08:58 (с учетом секунд в 08:58:36) по киевскому времени.

От гравитационного и светового воздействия Луны зависит много природных явлений. Например, приливы и отливы в океане, психические состояния человека, приливы творчества и его спады, и, самое интересное исследование – больше всего родов происходит на Полнолуние.

Во время лунного затмения наша планета закрывает Луну от Солнца, поэтому световое влияние Луны уменьшается. Считается, что такое явление может оказать негативное влияние на материальное состояние. Для того чтобы преодолеть негативное влияние и перенаправить его на позитив, почти все культуры нашей планеты проводят множество обрядов.

Самый простой таков. За 15 минут до пиковой фазы затемнения нас стол кладут в зеркало. Оно будет символизировать Солнце, Землю, Луну и Зодиакальный Круг. Кроме того, зеркальце должно "отразить" разрушительные энергии от того, кто проводит обряд, если таковые возникнут. Вокруг зеркала ставим три стакана с водой, чаще всего треугольником вокруг зеркала. Далее в течение 15 минут стираем негатив ("болезни ушли, преграды исчезли, застой прошел"). Это можно проговаривать внутри себя, или шепотом. В пиковую фазу затемнения можно провозгласить мантру любой божественной женской силы по любой духовной традиции. В ведических традициях это "Аум-Шри-Магапралайя-Намага". Или проще: "Адима". Далее в течение 15 минут создается позитив ("у меня есть здоровье, есть нрав, пути свободны, есть достаток, есть сила"). После завершения обряда вода из стаканов выпивается. Сначала из стоящей налево, далее из стоящей налево, а затем на стоящей направо.

Во время затмения Луны Юпитер будет находиться в соединении с созвездием Стожары (другие названия Плеяды, семь сестер, Картикейя), что должно положить конец хаосу в политике. В феврале 2025 года мы видим такую картину, что многие политики в мире стали будто немного безумны и образовали много хаоса. О чем мы и предупреждали, анализируя соединение трансформационной звезды с Солнцем во время перигелия кометы G3. Влияние Юпитера на созвездие Стожары должно приостановить этот хаос.

Полнолуние 14 марта

Полнолуние совпадает с лунным затмением. Обычно на Полнолуние читают обращения к высшим силам и мантры на улучшение материального достатка. Но это делают во время лунного затмения во избежание его разрушительного воздействия. Поэтому безопасно читать мантры божествам луны можно вечером 14 марта 2025 года – Солнце и Луна уже будут иметь между собой большое угловое расстояние. Рекомендуемая мантра: "Аум Шри Гайя Ади Чандра Намах".

Равноденствие

Весеннее равноденствие отмечают все духовные течения нашей планеты. День равняется ночи, сила холода равна силе тепла. В этой точке равновесия усиливается присутствие Абсолютного, божественного начала, поэтому разные религии используют эти дни обрядово. У наших предков, древних славян этот праздник назывался "Небесная Лестница". Выпекали пироги, на которых было изображение стремянки и 40 птичек. Также выпекали печенье в форме птиц.

Срединная точка между затемнениями, совпадающая с Полнолунием

На 22 марта выпадает срединная точка между затемнениями: Лунным 14 марта и Солнечным 29 марта. Если влияние затемнений можно трансформировать в благоприятное русло обрядово, то с срединной точкой так может не получиться.

Срединная точка будто реализует все мысли, произносимые вслух. Например, учительница говорит: "Мои ученики очень умны". И в течение полугода так и происходит. Или: "Мои ученики дебоширы". И так тоже происходит. Поэтому произносите в этот день только положительные мнения.

В этом году на 22 марта приходится пик метеорного потока Лириды. Астрономы прогнозируют, что звездопад будет чрезвычайно ярким и хорошо видимым в Северном Полушарии. Наблюдается более 20 метеоров в час. По поверьям, звездные дожди являются хорошим явлением. Они насыщают пространство энергией, так что можно загадать желание.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года

Пик затемнения в 12:31 по киевскому времени. Обряд на затмение один и тот же – он не сменялся тысячелетиями. Для обряда понадобится круглое зеркальце. Оно символизирует Солнце, Луну, Круг Зодиака и Вселенную. Кладем зеркальце на стол стеклом к небу. Ставим налево и направо два стакана с чистой водой. За 19 минут до затемнения (12-12) начинаем растворять в пространстве негативы (болезни растворились в пространстве, исчезли, препятствия исчезли…). В пик затемнения желательно спеть ОМ. А потом еще 19 минут создаем позитив (до 12-50). После этого выпиваем сначала стакан с стоящей налево водой, а затем стоявший направо.

Число солнечного месяца марта "29", на которое приходится затемнение, может усилить его разрушительные силы, поэтому будьте в этот день осторожны. 29 марта еще будет сохраняться соединение Юпитера с созвездием Стожары, поэтому после затемнения хаоса должно также уменьшиться.

Коридор затемнений с 14 по 29 марта

Во многих мировых школах астрологии большое внимание уделяется коридору затемнений. То есть периода между лунными и солнечными затмениями. Ближайший коридор – время между лунным затмением 14 марта и солнечным 29 марта.

Считается, что первое затемнение открывает дополнительные ворота между небом и землей, а второе закрывает эти ворота. Через эти ворота из других миров на землю поступает дополнительная энергия. Обычно она трансформационна. То есть, требует от людей в этот период меняться. Работать над собой, принимать четкие решения, ставить новые цели и находить решение проблем. Эмоциональное, психическое и энергетическое состояние человека в период коридора затемнений претерпевает большие изменения.

Если человек не уделяет внимания своему развитию в коридор затемнений, то коридор сам создает для человека "принудительное" развитие – то есть создает события и жизненные ситуации, для положительного решения которых необходимо трансформировать себя, напрячь волю и решить проблемы.

Это время "коридора" затемнений, желательно сосредоточиться на создании стратегии преодоления вызовов, принятии правильных решений, построении удачных стратегий.

Коридор завершится солнечным затмением 29 марта. Весенний коридор затемнений 2025 года будет больше всего влиять на знаки Кардинального Креста (Овен, Рак, Весы, Козерог), потому что солнечное затмение произойдет в Овне – поэтому представителям знаков Кардинального Креста придется преодолевать больше экзаменов судьбы.

Этот коридор затемнений будет влиять более жестко. Потому что он – "реверсивный". Обычно Коридоры затемнений начинаются с солнечного затмения, а завершаются лунным, а этот мартовский коридор 2025 наоборот – он "реверсивный", то есть просыпается с лунного затмения, а завершается солнечным.