Сентябрь 2025 года будет очень богатым на бурные космические явления, которые сильно и неожиданно повлияют на ход событий в Украине и во всем мире. Вот список этих космических явлений:

Лунное затмение 7 сентября Полнолуние 7 сентября Срединная точка между затмениями 14 сентября Апогей лунных энергий 17 сентября Равноденствие 21-22 сентября Затмение Солнца 21 сентября Реверсивный Коридор затмений 7-21 сентября Видимость кометы К1 с 25 сентября

Лунное затмение 7 сентября 2025 года

Пик затмения в 21:13. Все события на Земле происходят благодаря такому источнику, как излучение Солнца. Также многое зависит от излучения Луны. Но Луна не производит собственной энергии, а перенаправляет на Землю лучи Солнца и звезд, изменяя характеристики солнечного и звездного сияния. Фазы Луны влияют на биологические ритмы растений, животных и людей. Например, именно в Полнолуние фиксируют наибольшее количество родов. Наибольшее количество рассказов и стихов создается также в Полнолуние. То есть, Луна инициирует много важных процессов в биосфере Земли. Во время лунного затмения Луна перестает отражать солнечное и звездное сияние в направлении Земли, потому что попадает в конус тени, который наша планета Земля отбрасывает в космос. Поэтому все энергетические процессы замедляются. А после затмения восстанавливает свое излучение и яркость. Это воспринимается как перепад энергии, уровень которой сильно уменьшается, и сразу увеличивается. Можно сравнить с горным ручьем, в который упали камни с горных склонов и образовали плотину. Вода задержалась, наполняя выемки вокруг плотины – выше плотины. А ниже плотины ручей обмелел, почти исчез. А дальше вода размывает плотину – и ручей обновляется. Именно такой перепад, как с водой в ручье во время падения камней, происходит и с энергиями, образованными излучением Луны во время затмения. То есть сильный перепад – уменьшение до пика затмения, а после пика - увеличение. Этот перепад различные мистические учения считают опасным, поэтому во время затмения делают защитные обряды. Также есть обряды, которые во время затмения могут улучшить судьбу. Кстати, такие обряды будут очень эффективными, потому что во время затмения Луна строит в соединении с могущественной звездой Сириус и это соединение делает влияние затмения действительно судьбоносным.

Полнолуние 7 сентября 2025 года.

Полнолуние начинается по астрономическим расчетам в 21:10, а пик затмения в 21:13. Обычно многие люди выполняют обряды на везение, здоровье, достаток, успех, защиту от опасных ситуаций именно на Полнолуние. Но на этот раз это может быть опасным и может нивелировать результат обрядов. Поэтому обряды стоит перенести на следующий день, а именно 8 сентября 2025 года.

Срединная точка между затмениями (14 сентября 2025 года)

Еще одна интересная дата – это срединная точка между солнечным и лунным затмением, которая приходится на 14 сентября 2025 года. Срединная точка между затмениями имеет иногда более сильное влияние, чем сами затмения. Все, что произносится вслух в день срединной точки, долгое время действует. В качестве примера, если учительница скажет вслух, что у нее очень умные ученики, то ученики действительно начнут демонстрировать высокие интеллектуальные способности в течение длительного времени.

Апогей мистических энергий Луны (17 сентября 2025 года)

Благодаря соединению Луны и Сириуса 7 сентября родится новая сильная энергия, которая достигнет своего Апогея 17 сентября и будет связана со знаком Рыб.

Солнечное затмение (21 сентября 2025 года)

Пик Солнечного затмения будет наблюдаться 21 сентября в 22:43. Солнце будет в соединении со звездой Макреб, которая влияет на путешествия и успехи в образовании, изучении различных наук. Во время солнечного затмения исчезает не только излучение Солнца (которое является прямым источником питания почти всех процессов на нашей планете), но и Луны, потому что Луна закрывает Солнце. Во время затмения происходит энергетический перепад, когда энергетический поток от Солнца падает почти до нуля, а после затмения резко восстанавливается. Это вызывает явление, похожее на цунами в океане, только волна энергетическая и идет по энергосфере нашей планеты. Все древние духовные традиции считали солнечное затмение опасным явлением. Люди находились во время затмений преимущественно в пещерных храмах, где пели обращения к высшим силам. В период солнечных затмений также делают обряды на улучшение судьбы.

Обряды во время затмений

Ритуал на Солнечное затмение

Во всех астрологических традициях большое внимание уделяется солнечным и лунным затмениям. Во время затмений Высшие силы дают возможность изменить судьбу к лучшему. Ритуал на солнечное затмение начинается за 19 минут до пика затмения. Перед этим надо обмыться или принять душ. На стол перед ритуалом ставятся два стакана с водой: один справа, один слева, и круглое зеркало. Можно использовать святую или освященную воду. За эти 19 минут надо представить, что все негативные моменты из жизни ушли. Солнце отвечает такие качества человека: сила воли, духовность, мужество, творческий потенциал, характеристики личности, проявления "эго". На самом пике затмения можно прочитать вслух священный слог "ОМ". Начиная с пика затмения, представляем, что в жизнь уже пришли положительные моменты и изменения, которые мы хотим. Вторая фаза тоже должна быть не менее 19 минут, но больше можно. По завершении надо выпить воду, сначала из левого стакана, потом из правого. Стаканы помыть, снова сделать омовение или принять душ. Полный результат ритуала воплотится на 41 день.

Ритуал на Лунное затмение.

Ритуал на лунное затмение начинается за 15 минут до пика. Перед этим также надо обмыться или принять душ. На стол перед ритуалом ставятся три стакана с водой. Символизируют лунную богиню, которая имеет Три Проявления. В течение 15 минут стирают из жизни все негативные моменты, будто их никогда не было. Луна отвечает за весь материальный план: здоровье, семья, мир с родственниками, деньги, успех, недвижимость, удачные путешествия. В пик затмения четко представляем, что мы уже имеем то, что нам хочется. Вторая фаза должна быть не менее 15 минут, но больше можно. По завершении надо выпить воду, сначала из левого стакана, потом из правого, потом из центрального. Стаканы помыть, сделать омовение. Результат ритуала воплотится в течение 28 дней. Зеркало на столе символизирует Солнце, Луну, Зодиак, Горизонт и Колодарь.

Осеннее Равноденствие (21–22 сентября 2025 года)

Культовое (обрядовое) начинается 21 сентября, хотя астрометрическое равноденствие астрономы определяют в этом году 22 сентября. Продолжительность дня 21 сентября равна продолжительности ночи с 21 на 22 сентября. Празднование равноденствия в разных духовных течениях мира длится с 21 сентября до 25 сентября включительно. В Дни силы Равноденствия энергии излучаются из самого времени. Есть сообщения о том, что пирамидальные сооружения по всему миру вибрируют в дни солнцестояний и равноденствий. Дни осеннего равноденствия являются днями обрядового почитания Великой Матери Миров, женскому воплощению Абсолютного, которая воплощается всеми богинями всех религий мира. Это – дни благодарности высшим силам за собранные урожаи.

Энергострус (22 сентября 2025 года)

Сильные колебания энергий, которые создадутся солнечным затмением и равноденствием, могут образовать резонанс и вызвать "энергострус". По аналогии с землетрясением. Энергетические поля могут вибрировать, а эта вибрация может восприниматься как сильные толчки или "сотрясения" в энергетике. Такое явление мы уже ощущали – 21 июня 2020 года, когда день летнего солнцестояния совпал с затмением Солнца. После этого явления по миру распространились различные заболевания и произошли несколько катастроф в мировой экономике.

Реверсивный Коридор затмений (7–21 сентября 2025 года)

Обычно Коридор затмений открывает солнечное затмение, а закрывает лунное. Это директный коридор затмений. А мы будем наблюдать коридор реверсивный - сначала лунное затмение, а затем солнечное. Реверсивный коридор считается коридором усиленной трансформации. Он способствует духовным практикам, которые развязывают кармические узлы и отбрасывают в прошлое то, что уже не способствует развитию.

Комета К1 (с 25 сентября 2025 года)

В сентябре 2025 года на небе станет видима комета К1. Ожидается, что она наберет яркость 25 сентября и будет видима вплоть до точки своего максимального сближения с Солнцем (перигелий) 8 октября. Кометы всегда считались предвестниками событий в масштабах планеты, всего человечества. Люди наблюдали кометы перед крупными землетрясениями, наступлением погодных условий, не способствующих сельскохозяйственным работам, крупными длительными конфликтами между разными странами мира, эпидемиями. Но и перед большими географическими и научными открытиями, большими урожаями и другими положительными изменениями. То есть, есть кометы, которые предвещают разрушительные события, а есть и такие, которые предвещают очень позитивные события. Эта комета К1 предвещает человечеству позитивные изменения. Но эти изменения наступят через трансформацию, которая может быть и немного болезненной. Комета К1 – это третья комета в истории человечества, которая вошла в Солнечную систему из-за пределов солнечной системы, то есть, из далеких и неизвестных пространств Космоса. Ее появления не ожидали ни астрономы, ни астрологи. Перигелий кометы К1 должен запустить неожиданные трансформационные процессы и события для всего человечества. И в чем заключаются эти процессы и события – спрогнозировать сейчас трудно. Но они должны быть положительными – в пользу Украины. И, кстати, влияние кометы К1 усилит действие всех космических явлений сентября 2025 года, о которых мы говорили в этой статье выше.