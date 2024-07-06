Два знака разбогатеют в июле: кому светит невиданный доход

В июле звезды приготовили нам немало взлетов и падений. Но два знака зодиака точно будут на высоте, когда речь идет о получении дохода и увеличении своего благосостояния.

Как указывают астрологи, все небесные аспекты будут играть им на руку. Читайте дальше, чтобы узнать, попал ли ваш знак в список одаренных самими небесами.

Рак

Уверенность и обаяние сделают июль для вас особенным. Венера по-прежнему будет в вашем знаке, повышая вашу привлекательность. Это, в частности, будет прекрасное время, чтобы побыть наедине с собой и полюбить себя еще больше. Новая Луна в вашем знаке 5 числа приносит положительные изменения в ваши отношения. Как только Венера войдет в знак Льва 11 числа, вы почувствуете, как раскрыть свою силу лучше.

Вы готовы мечтать и начинать работу над планами. Этому может быть посвящен весь ваш следующий год. Когда Марс войдет в Близнецы 20-го числа, ваша страсть и целеустремленность позволят вам продолжить путь к успеху. Упорный труд сейчас будет даваться вам без лишнего напряжения. Вы почувствуете, что вас невозможно остановить.

Когда 22 июля Солнце перейдет в знак Льва, воспользуйтесь этим временем для глубокого анализа и финансового планирования, а также для получения дополнительных знаний. В июле вы вступаете в период роста, любви к себе и достатка – дотянуться до звезд не будет проблемой.

Лев

Как огненный знак вы будете очень рады получить энергию, которую может предложить вам июль. Меркурий в вашем знаке в начале месяца поможет вам взять на себя роль лидера и научиться решать проблемы. Люди начнут чаще обращаться к вам за знаниями и навыками. После новолуния в Раке 5 числа вам становится легче расставлять приоритеты и защищать свои границы. Это также хорошее время для отдыха, если он вам нужен.

Венера, входящая в ваш знак 11-го числа, заставляет вас сиять ярче, чем когда-либо, и ваша харизма зашкаливает. Воспользуйтесь этим, чтобы продолжить достигать успеха в социальной среде. У вас будет множество возможностей познакомиться с новыми людьми, которые будут вдохновлять вас.

В конце месяца начните движение к тому, чтобы избавиться от привычек, которые не приносят вам пользу. Больше планируйте и просчитывайте свои следующие шаги. С началом вашего сезона вы почувствуете больше силы и оптимизма. Не упускайте возможности, которые будут выпадать в ближайшие несколько месяцев.

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