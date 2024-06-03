Экономия денег и электроэнергии: какая лучшая температура для стирки постельного белья

Говорят, стирать постель нужно при максимально высокой температуре – мол, только так можно уничтожить все бактерии и пылевые клещи. Однако не стоит забывать и о риске повреждения волокон.

Летом постельное белье нужно стирать чаще, чтобы поддерживать его гигиеничность. При этом эксперты отмечают, что выбирать высокую температуру необязательно, чтобы уничтожить бактерии и микробы.

Простыни, наволочки и пододеяльники следует стирать по крайней мере раз в неделю, учитывая накопление пота, отмерших клеток кожи и грязи.

Эксперт по уборке Линси Кромби подчеркнула, что летом частоту стирки придется даже увеличить.

"В течение летних месяцев мы естественно больше потеем, поэтому следует откорректировать и частоту стирки", – подчеркнула Кромсби.

Нерегулярное очищение постельного белья может привести к появлению прыщей и зуду кожи. Распространенным негативным последствием является появление аллергии от накопления пыли.

Большинство людей стирают постельное белье при температуре 90 °C, но стирка при более низкой температуре не только потребляет меньше энергии, но и менее агрессивно влияет на ткани, поэтому они медленнее изнашиваются.

"Чтобы сэкономить деньги и электроэнергию, всегда лучше стирать при более низких температурах, но когда дело доходит до постельного белья, полотенец и нижнего белья, старайтесь выбирать температуру 60 °C", – посоветовала специалист.

Этого будет вполне достаточно, чтобы уничтожить все бактерии.

Один из самых простых и выгодных способов сохранить постель свежей – это просто открывать окна, когда вы просыпаетесь. Прежде чем застелить кровать утром, дайте белью идеально проветриться с открытыми окнами.

Это позволит влажному воздуху выходить из спальни, чтобы предотвратить появление пылевых клещей. Поскольку влага будет улетучиваться быстрее, происходит нейтрализация пота и неприятных запахов, которые могут накапливаться ночью.

Наволочки особенно важно стирать чаще летом, ведь влага больше всего впитывается именно в подушки, то есть происходит активное размножение бактерий.

Если подушки сделаны из полиэстера, их можно стирать в машинке при щекотливом режиме с использованием обычного моющего средства, но не добавлять кондиционер для тканей.

Следует включить цикл двойного полоскания, чтобы удалить как можно больше пены. О лучших способах для разных наполнителей – читайте в материале.

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