Если гости на пороге: чем быстро отчистить потертости и пятна на деревянном полу

Приближается сезон осенней слякоти, а это значит, что пол в наших домах получит дополнительную нагрузку в виде тяжелой и более грязной обуви. Это может вызывать царапины на деревянных поверхностях, которые так легко не удалишь во время очередной уборки.

Лайфхак, как эффективно справиться с проблемой, неожиданно нашелся в TikTok. Все, что вам понадобится, это чистый мяч для тенниса.

Уход за деревом обеспечивается за счет большого веса мяча и его толстой войлочной поверхности. Сочетание этих факторов позволяет удалять пятна и даже неглубокие царапины из массива дерева.

Царапины, обычно возникающие из-за того, что обувь волочится по полу, может быть сложно удалить обычными методами. Мытье полов или использование чистящих средств не всегда срабатывает. И вот вы вынуждены смотреть на некрасивые черные следы от ботинок.

Все может измениться буквально за минуту, если у вас есть теннисный мяч. Однако убедитесь, что вы используете чистый предмет, а не тот, которым раньше пользовалась собака. Просто потрите мячиком следом, нажимая на него, чтобы стереть неприглядное пятно с пола. Очень быстро загрязнение окажется на поверхности спортивного снаряда и все, что вам пригодится, это его тщательно промыть под струей воды.

Этот метод должен быть безопасен для всех типов твердых напольных покрытий. Но, как обычно, проверьте его на небольшом участке, прежде чем приступить к полноценной чистке.

Хотите в придачу к чистке отполировать пол до блеска? В таком случае налейте в ведро для пола немного теплой воды, выжмите туда один лимон и добавьте несколько капель оливкового масла. Тщательно все перемешайте и помойте этой смесью пол. Ее можно использовать для борьбы с устойчивыми загрязнениями. Просто намочите ею губку и как следует потрите пятно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отчистить от плесени силиконовый герметик в ванной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.