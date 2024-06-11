Есть ли в украинском языке слово 'існуючий': ответ достаточно однозначен

Язык – это будто постоянно меняющийся и развивающийся живой организм, который отражает культуру, историю и мировоззрение народа. Украинский не является исключением, ведь в процессе своего развития претерпевал многочисленные трансформации, обогащаясь новыми словами и терминами.

Однако одновременно с этим возникают и вопросы о правильности и целесообразности использования некоторых из них. Сегодня OBOZ.UA расскажет о том, стоит ли использовать деепричастие "існуючий".

Слово "існуючий" является деепричастной формой от глагола "існувати". Оно есть в словарях, например, во всемирном словаре украинского языка, в академическом толковом словаре и т.д.

Также в действующем правописании 2019 указано, что в украинском языке деепричастия активного состояния настоящего времени заканчиваются на -чий (-а, -е). Учитывая это, нет оснований считать, что слово "існуючий" употреблять не стоит.

Кроме того, даже выдающиеся украинцы, такие как Владимир Винниченко, относились довольно толерантно к причастиям настоящего времени с окончанием на -чий, поэтому казалось бы, что слово "існуючий" вполне корректно.

Однако большинство языковедов, например покойный Александр Пономарев, советовали и продолжают советовать избегать активных причастий на -ачий, -учий, поскольку они не свойственны украинскому языку. Тем более слово "існуючий" можно легко заменить более украинскими соответствиями в любом контексте, например:

Існуюче законодавство – чинне\наше законодавство;

Існуючі кордони – сучасні кордони;

Існуючі території\проблеми – наявні території\проблеми;

Існуючий порядок – заведений порядок;

Існуючі ціни – теперішні ціни;

Існуючий спосіб – уживаний спосіб и т.д.

Также очень легко можно использовать слово "дійсний" – существующий, реальный.

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