Есть всего 13 секунд: проявите сообразительность и найдите лишнюю цифру

Головоломки способствуют улучшению когнитивных навыков и могут иметь долгосрочную пользу для снижения риска возникновения возрастных неврологических заболеваний. Регулярные мозговые тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга и способствуют выработке дофамина.

В сети набирает популярность увлекательная головоломка на внимательность. Попытайтесь как можно быстрее найти лишнее число.

Головоломки обычно ошибочно считают просто детскими развлечениями, однако ученые доказали: интеллектуальные вызовы полезны для людей всех возрастов. Поиск аномалии на изображении способствует максимальной концентрации наблюдательности и внимания.

Только самые шустрые и сообразительные смогут заметить лишнюю цифру всего за 13 секунд. Эта головоломка проверит ваше критическое мышление, остроту зрения и когнитивные навыки.

Удалось ли вам быстро найти лишнее число? Правильный ответ – ниже.

Иногда головоломки предлагают проявить креативность. Например, в этой увлекательной задаче пример 14+14 имеет совсем другое значение, чем при обычном сложении. Нужно найти смысл в последовательности.

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