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Есть всего 7 секунд: найдите на рисунке банан

Юлия Потерянко
Rest
1 минута
306
Есть всего 7 секунд: найдите на рисунке банан

Случалось ли с вами такое: вы открываете свой холодильник и не можете найти то, что там точно лежит? Причиной такого может быть нетренированная внимательность к деталям, развить которую помогут головоломки.

Именно такую задачу публикует OBOZ.UA. Перед вами картинка, на которой точно изображен банан. Но чтобы найти его, придется напрячь всю свою внимательность.

Есть всего 7 секунд: найдите на рисунке банан

На картинке мы видим представителей разных народов, которые пришли полюбоваться рождественской инсталляцией. Казалось бы, при чем здесь банан? Хитрость состоит в том, чтобы отбросить свои предубеждения и стереотипы и взглянуть на изображения с точки зрения имеющихся на нем деталей, а не сюжета. Это также учит отделять факты от контекста – еще один важный в современном мире навык.

Но попробуйте при этом уложиться в 7 секунд. Именно за такой промежуток времени справляются с этой задачей люди с развитым вниманием к деталям.

Поставьте себе таймер и начните изучать изображение деталь за деталью. Таймер просигналил, а вы до сих пор не справились с задачей? Не сдавайтесь. Наибольшую пользу от головоломки можно получить только самостоятельно справившись с ней.

Однако, может случиться так, что поиски зашли в тупик и вы начали нервничать. Что ж, лишний стресс никому не нужен. В таком случае просто сверьтесь с правильным ответом на головоломку, чтобы убедиться – банан на картинке действительно был.

Есть всего 7 секунд: найдите на рисунке банан

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск кота в шкафу.

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