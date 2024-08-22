Есть всего 7 секунд: найдите на рисунке банан

Случалось ли с вами такое: вы открываете свой холодильник и не можете найти то, что там точно лежит? Причиной такого может быть нетренированная внимательность к деталям, развить которую помогут головоломки.

Именно такую задачу публикует OBOZ.UA. Перед вами картинка, на которой точно изображен банан. Но чтобы найти его, придется напрячь всю свою внимательность.

На картинке мы видим представителей разных народов, которые пришли полюбоваться рождественской инсталляцией. Казалось бы, при чем здесь банан? Хитрость состоит в том, чтобы отбросить свои предубеждения и стереотипы и взглянуть на изображения с точки зрения имеющихся на нем деталей, а не сюжета. Это также учит отделять факты от контекста – еще один важный в современном мире навык.

Но попробуйте при этом уложиться в 7 секунд. Именно за такой промежуток времени справляются с этой задачей люди с развитым вниманием к деталям.

Поставьте себе таймер и начните изучать изображение деталь за деталью. Таймер просигналил, а вы до сих пор не справились с задачей? Не сдавайтесь. Наибольшую пользу от головоломки можно получить только самостоятельно справившись с ней.

Однако, может случиться так, что поиски зашли в тупик и вы начали нервничать. Что ж, лишний стресс никому не нужен. В таком случае просто сверьтесь с правильным ответом на головоломку, чтобы убедиться – банан на картинке действительно был.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск кота в шкафу.

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