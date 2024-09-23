Финансовая удача или трудности: гороскоп до 29 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы получат солидную сумму денег, что заметно улучшит их финансовое положение. Стрельцы столкнутся с трудностями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 29 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя будет чрезвычайно загруженной. Вы будете пытаться впихнуть, кроме своей привычной работы, еще и кучу встреч, переговоров, увлечений, ярких впечатлений и всего того, что добавит вам удовольствия. Чтобы справиться со всем, составьте детальный план действий и придерживайтесь его.

Телец

Вам сейчас будет не до работы, ведь буйным цветом расцветают чувства. Вы в самом начале отношений, когда вокруг не видите ничего, кроме вашей любви. К счастью, этот период продлится недолго, скоро вы собой овладеете и вернетесь к реальности.

Близнецы

Вам удается быстро выполнять свою запланированную работу, еще и отводить немало времени на прокладывание троп в новых направлениях. Используйте этот подъем энергии для саморазвития –запишитесь на курсы, посетите семинары или вебинары.

Рак

Наконец-то вы можете позволить себе расслабиться и отдохнуть, насладиться теплом остатков лета, пережить немного романтических эмоций на фоне этого бархатного сезона. Возможно, стоит отправиться отдыхать где-то в теплые края, заняться любимыми хобби, посетить новые места или просто наслаждаться природой.

Лев

Оставайтесь скромными и умеренными, сохраняйте силы. Можете даже прятаться за других, лишь бы только вас не нагрузили лишней работой, потому что вам нужно восстановиться. Проведите это время с пользой: проанализируйте свои достижения и определяйте новые цели.

Дева

Вы сейчас полностью заняты решением семейных вопросов, обустройством жилья, оформлением различных бумаг относительно дома и семьи, заботой о своих близких. Займитесь также организацией пространства, обсудите с родными и близкими планы на будущее, запланируйте семейные мероприятия и встречи.

Весы

В жизнь врываются новые идеи, и вы уже не сможете действовать по старинке. Даже если вы недавно начали новый этап, снова нужно будет осваивать какие-то новые приемы и концепции, привлекать новых людей, заниматься разработкой новых проектов.

Скорпион

На этой неделе у вас появится больше денег, чем обычно. Возможно, руководство решит поднять вам зарплату или выплатить премию, должники вернут займ, заказчики или клиенты могут вас дополнительно отблагодарить. Инвестируйте эти средства в полезные проекты или отложите на будущие нужды.

Стрелец

Ожидается определенное напряжение и противостояние, ведь вы столкнетесь с необходимостью отстаивать свои права, соревноваться, противостоять конкурентам и соперникам. Впрочем, все это не будет выходить за пределы приличия и законности. Но все же займитесь подготовкой к возможным конфликтам, разрабатывайте стратегии защиты своих интересов.

Козерог

Могут появиться дополнительные поводы для празднования. Возможно, порадуют новости от родных, которые вдруг захотят жениться, отпраздновать новоселье, юбилеи, рождение или крестины. И вы целую неделю будете непосредственно вовлечены в подготовку праздника.

Водолей

Занимаетесь сейчас наведением порядка в себе и вокруг себя, на рабочем месте, в шкафах и комнатах. В конце концов, собираете огромные сумки лишнего, в том числе и разного ментального хлама типа предубеждений, страхов и неуверенности в себе. Выбрасывайте все безжалостно!

Рыбы

Сейчас вы философски настроены и получаете удовольствие просто от самого факта существования. Вы кайфуете от возможности просто наблюдать за природой и людьми и чувствовать себя частью этого прекрасного мира. Добавьте еще больше кайфа – фотографируйте чудесные мгновения и делитесь ими с другими.

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