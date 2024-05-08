Фомино воскресенье: дата, традиции, как нужно здороваться на кладбище

Первое воскресенье после величайшего христианского праздника называют Фомино воскресенье. В этот день люди вспоминают умерших и ходят на кладбище.

Верующие имеют особые традиции, связанные с Фоминым воскресеньем. Чтобы узнать их подробнее, читайте дальше материал от OBOZ.UA.

В этом году в Украине отпраздновали Пасху 5 мая, а значит , Фомино воскресенье приходится на 12 число.

В народе этот праздник называют по-разному, например, Антипасха, или Красная горка.

Последнее название появилось еще во времена язычества. Так называли дни настоящей теплой и цветущей весны. Тогда люди поднимались на самый высокий холм возле поселения, разжигали костер, пели песни и водили хороводы.

Значение Фоминого воскресенья

Согласно верованию, на Пасху Господь испускает души умерших на землю, поэтому в течение недели после этого праздника, который называют Светлым, принято оставлять пасхальные яйца на подоконнике и зажигать свечу. Это делается, чтобы утолить голод усопших и помочь им найти путь домой.

Ровно через неделю после Пасхи, в Фомино воскресенье, души возвращаются обратно на небеса, поэтому верующие ходят на кладбище, чтобы попрощаться с ними.

Трапеза на кладбище

Историки считают, что традиция провода душ появилась еще при язычестве. Тогда люди поминали умерших в период обновления природы, что символизировало круговорот жизни и смерти. Тогда и появилась традиция есть на кладбище, потому что считалось, что так живые набираются сил, а мертвые успокаивают свой дух.

Впоследствии традиция перекочевала в христианство. Люди начали приносить на кладбище пасхи, пасхальные яйца, коливо и другие блюда, которые нравились их близким при жизни. Однако сегодня священники не рекомендуют устраивать трапезы на кладбище, а ограничиться только цветами и молитвой.

Традиционное приветствие

В течение 40 дней после Пасхи верующие здороваются друг с другом фразами "Христос Воскрес!" – "Поистине воскрес!". Однако для Фоминого воскресенья существует свое особое приветствие.

Во время того, как вы приближаетесь к могилам, следует сказать: "Дай нам, Боже, счастье, здоровье, всякого добра, а умершим дай, Боже, лежать и эту землю держать".

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