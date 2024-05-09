Где нельзя ставить садовую мебель: не выдержит и одного сезона

Что может быть лучше, чем встречать теплые летние утра, наслаждаясь кофе в саду? Однако чтобы мебель дольше оставалась в хорошем состоянии, стоит заранее позаботиться об ее правильном размещении.

Столики, качели и кресла быстро становятся грязными и менее привлекательными из-за регулярного воздействия непогоды. Эксперты рассказали, где лучше не ставить мебель, ведь есть высокий риск того, что они не выдержат и одного сезона.

Али Вуллидж, соучредитель компании Gardenesque по производству садовой мебели, отметил, что лучше не ставить столы и кресла непосредственно на газоне.

Такое расположение увеличивает влияние влаги, что может быстро привести к появлению ржавчины и плесени.

"Это не только портит вашу мебель на эстетическом уровне, но и приведет к разрушению со временем. Даже мебель высочайшего качества не сможет выдержать длительное влияние сырости и влаги", – пояснил Вуллидж.

И дело не только в поливе. Каждое утро на траве образуется роса – так что избежать лишней влаги не удастся, разве каждый вечер заносить инвентарь в закрытое помещение.

Еще один минус – порча собственно газона. Размещение мебели на нем может свести к минимуму рост травы и потенциально создать "залысины" на зеленом покрытии.

Лучше всего расположить садовую мебель на внутреннем дворике. Неплохой вариант – поставить ее под деревьями и высокими кустарниками – единственный минус в том, что может потребоваться более регулярное очищение от листьев и мусора.

Можно также инвестировать в качественные защитные чехлы, минимизирующие риск повреждения поверхностей.

На садовой мебели может быстро появиться плесень и мох. Эффективным решением станет использование лимонного сока. Просто смешайте сок с солью, почистите пораженные участки с помощью щетки или губки. После этого промойте мебель шлангом, чтобы смыть какие-либо липкие остатки или частицы соли. Какие еще экологические средства помогут очистить поверхности от грязи и ржавчины – читайте в материале.

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