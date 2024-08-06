Где спрятали домик? Покажите свою внимательность за 13 секунд

Головоломки на внимательность – одни из любимых у любителей сложных задач. Такие изображения требуют напряжения всех умственных усилий и умения сконцентрироваться на задаче и не терять фокус.

Именно такую задачку публикует сегодня OBOZ.UA. На картинке с веселой сценкой нужно найти изображение домика. Но как это сделать, если изображенная ситуация никак не подразумевает такой элемент?

Итак, вы видите перед собой девушку, которая настолько погрузилась в медитацию, что ее не способны отвлечь скачущий по комнате кот и пес, который за ним гоняется, переворачивая все вокруг. Видимо, если бы она взялась за эту задачу, то точно справилась бы на чемпионский результат в 13 секунд. Попытайтесь и вы.

Сконцентрируйтесь. Начните изучать детали изображения фрагмент за фрагментом. Если вы будете делать все правильно, вы начнете замечать на картинке разные скрытые элементы. Удалось разглядеть что-нибудь такое? Можете поздравить себя – вы на пути к успеху. Но не давайте этим деталям отвлекать вас от поиска главного элемента – изображения домика.

Не сдавайтесь, даже если время уже прошло. Нейроученые утверждают, что истинную пользу от головоломок можно получить, только если вы находите ответ самостоятельно. Поэтому продолжайте поиски, пока не найдете силуэт домика.

Готовы дать правильный ответ? Тогда сверьте его с подсказкой ниже. На ней домик специально обведен кружочком. Если вы заметили именно этот элемент, можете гордиться собой – вы справились с задачей.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было найти кота среди енотов.

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