Где спрятали сердечко? Детская головоломка, способная поставить даже взрослых в тупик

Часто головоломки воспринимают только как детские развлечения – а зря. Мозговые тренировки будут полезны в любом возрасте. Согласно последним исследованиям, регулярные интеллектуальные упражнения снижают риск возникновения деменции и других неврологических проблем.

Да и, будем честными, иногда детские головоломки заводят в тупик даже взрослых. Так что предлагаем проверить себя тестом – попробуйте найти сердечко на рисунке.

Головоломки – это отличный способ усовершенствовать наблюдательность, настойчивость и способность решать проблемы. Интеллектуальные вызовы стимулируют работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

Визуальные головоломки улучшают концентрацию и память и помогают детям построить основы критического мышления для будущего обучения.

На картинке мы видим разные типы транспортных средств, которые готовятся к ночному сну в своих гаражах. Рисунок создан художником Робом МакКлурканом. Среди автомобилей, фургонов и грузовиков можно найти разные символы и геометрические фигуры. Но с формой сердца не все так просто.

Самые внимательные смогут заметить скрытый объект за 25 секунд.

Удалось ли вам быстро выполнить задание?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

пройдите быструю головоломку на внимательность – вам понадобится всего 4 секунды;

или попытайтесь развязать интересную головоломку о том, какая труба наполняет ведро;

либо рискните пройти обманчивую головоломку о неправильном времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.