Головоломка для самых умных: испытайте свои силы и найдите спрятанную цифру

Головоломки – эффективный способ стимуляции работы мозга. Регулярные интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе за когнитивные способности. Кроме того, решение интересных и полезных задач способствует выработке в организме дофамина, что, как известно, улучшает настроение.

В сети набирает популярность веселая математическая головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти скрытую цифру ноль.

Задания по поиску скрытых предметов требуют сосредоточенности, концентрации и скорости. Головоломки тренируют мозг так же, как плавание, езда на велосипеде или бег помогают стимулировать мышцы тела. Мозговые тренировки полезны для поддержания неврологического здоровья.

Ключ к разгадыванию головоломки состоит в тщательном сканировании изображения слева направо и сверху вниз, чтобы определить аномалию.

Удалось ли вам заметить ноль? Он находится в правом нижнем углу изображения.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

разгадайте давнюю оптическую иллюзию, выполненную в формате черно-белой гравюры;

попытайтесь сломать код и определить, какой цифры не хватает в последовательности;

или испытайте себя необычной оптической иллюзией, которая покажет, хорош вы или циничный человек.

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