Гороскоп: 9 дней в июле 2024 года станут особенными для всех знаков зодиака

Середина лета будет активной и насыщенной. Некоторые астрологические транзиты будут способствовать новым открытиям, важным осознаниям и личностным трансформациям. Это период внутренней работы, тесного общения с близкими и, что самое важное, любви к себе.

Астрологи выделили девять ключевых дат, которые будут оказывать влияние на все знаки зодиака в июле. Волнения начинаются с Меркурием, когда он войдет в знак Льва, обещая искренние разговоры и судьбоносные решения. Новолуние в Раке станет мощным моментом для исцеления и поиска нового пути, особенно в делах любви.

Ключевые астрологические даты в июле

3 июля – Меркурий входит во Льва.

5 июля – Новолуние в Раке.

9 июля – приближение астроида Паллада.

11 июля – Венера входит во Льва.

20 июля – Марс входит в Близнецы.

21 июля – полнолуние в Козероге.

22 июля – Солнце входит во Льва.

25 июля – Меркурий входит в Деву.

26 июля – Ретроградный Хирон.

​Гороскоп важных дат

3 июля Меркурий войдет в знак Льва, наполняя общение уверенностью и креативностью. Пора высказывать свои идеи смело и искренне. Не сдерживайтесь – позвольте своей харизме сиять в каждом разговоре.

Новолуние в Раке 5 июля предлагает новое начало, особенно в домашних и семейных делах. Определите свои намерения по воспитанию детей и эмоциональной безопасности в семье. Сосредоточьтесь на том, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности и любви.

9 июля астероид Паллада очистит мыслительный туман, обостряя ваше стратегическое мышление. Если вы долго сидели над планами или идеями, пора действовать. Используйте эту ясность, чтобы решить проблемы, взглянув на ситуации с другой точки зрения.

Планета любви Венера войдет во Льва 11 июля, усиливая романтику и самовыражение. Это идеальный момент, чтобы предаться страстям и жизненным удовольствиям. Запланируйте особую дату, погрузитесь в творческий проект или побалуйте себя.

Во второй половине июля планета войны и мотивации Марс войдет в Близнецы, вызывая любопытство и прилив умственной энергии. В романтическом плане ждите флирта и новых знакомств. Это небесное событие побуждает вас исследовать новые идеи и приступать к многочисленным проектам.

Полнолуние в Козероге 21 июля – прекрасное время, чтобы сделать шаг назад и оценить ситуацию. Что требует усиления? От чего, может быть, нужно отказаться? Используйте дисциплинированную энергию Козерога, чтобы реализовать свои долгосрочные мечты с четким и реалистичным подходом.

Ожидайте начало насыщенного периода, начиная с 22 июля, что знаменует сезон Льва. Это время страсти и самовыражения. Лев побуждает сиять и показывать свои уникальные таланты.

Будьте готовы упорядочить свои мысли и идеи, когда Меркурий войдет в Деву 25 июля. Этот транзит даст ощутимые результаты в работе. Это прекрасное время, чтобы организовать свои мысли, тщательно спланировать дальнейшие действия и усовершенствовать навыки общения.

Период ретроградного Хирона начнется 26 июля. Следующие несколько месяцев будут побуждать к размышлению, обращению к прошлым ранам и принятию исцеления. Следует лучше понять себя и начать внутреннюю работу. Необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь.

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