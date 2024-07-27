Гороскоп на август: важные даты и прогноз для каждого знака зодиака

Лето всегда проходит слишком быстро – уже на пороге август. Этот месяц принесет несколько важных астрологических транзитов: новолуние во Льве, переход Венеры в Деву, полнолуние в Водолее, вход Венеры в Весы и ретроградный Меркурий – куда же без него.

Астрологи говорят, что это период подведения итогов и глубинных трансформаций. Это время для размышлений, а не для реагирования, что подчеркнет важность саморефлексии, прежде чем инвестировать в будущие идеи.

Основные даты в августе 2024 года

4 августа: новолуние во Льве, Венера входит в Деву;

5 августа: ретроградный Меркурий;

14 августа: Меркурий снова входит в знак Льва;

18 августа: транзит Солнца и Меркурия;

19 августа: полнолуние в Водолее;

22 августа: Солнце входит в Деву.

28 августа: конец ретрограда Меркурия

29 августа: Венера входит в Весы.

Овен

Вы можете почувствовать желание полностью погрузиться в свою работу. Ретроградный Меркурий вновь пробудит ваши старые идеи и поможет просмотреть историю любви, поскольку он будет находиться в вашем 5-м доме романтики и творческих усилий в течение нескольких недель. Полнолуние в Водолее закроет главу ваших старых стремлений. Вы готовы отбросить свои прошлые шаблоны и жить новыми идеями? Это ваш шанс.

Телец

Август раскрывается трансформационной энергией, побуждая вас сосредоточиться на удовлетворении своих эмоциональных потребностей и восприятии перемен. В середине месяца ретроградный Меркурий побуждает вас вернуться к прошлым вопросам, касающимся дома, семейной динамики или имущественным вопросам. Используйте этот период для самоанализа и решения любых затяжных недоразумений, влияющих на вашу эмоциональную безопасность. Полнолуние в Водолее в конце месяца подчеркивает ваш 10-й дом карьеры и публичного имиджа, знаменуя кульминацию в профессиональных делах.

Близнецы

Этот месяц сосредоточен на общении, обучении и расширении ваших горизонтов. Пора начинать новые проекты, совершенствовать свои навыки или восстанавливать связи с сообществом. Меркурий поможет более эффективно сформулировать свои мысли и идеи и получить новые перспективы относительно целей или образовательных задач. Это период отказа от устаревших перспектив и принятия более широкого мировоззрения.

Рак

Август поощряет сосредоточиться на практических вопросах и эмоциональной глубине. Новолуние во Льве освещает ваш 2-й дом финансов и ценностей, позволяя вам просмотреть свои материальные ресурсы и финансовые цели. В середине месяца, ретроградный Меркурий приглашает вас пересмотреть финансовые стратегии и переоценить свои ценности. Потратьте это время, чтобы посмотреть свой бюджет, переосмыслить инвестиции и определить свои финансовые приоритеты.

Лев

Новолуние по Льве зажигает ваш 1-й дом, знаменуя время личного обновления и установления новых намерений для самовыражения. Ваши мечты оживут, если вы будете придерживаться своей подлинности. Венера принесет гармонию и стабильность в материальные ресурсы и самооценку. Используйте этот период для уточнения своих намерений и просмотра подходов к отдельным проектам.

Дева

Астрологические транзиты отмечают самоанализ, личностный рост и практические вопросы. Вы будете иметь простор для духовных размышлений, подсознательного исследования и отказа от старых моделей, которые больше вам не служат. Ретроградный Меркурий во Льве побуждает пересмотреть прошлые проблемы, поразмышлять над своим внутренним путешествием и пересмотреть духовные практики или эмоциональное исцеление. Полнолуние в Водолее в конце месяца освещает ваш 6-й дом здоровья, работы и повседневных дел. Это период для отказа вредных привычек, улучшения динамики работы или поиска баланса в жизни.

Весы

Август принесет энергию дружбы, творчества и личного роста. Новолуние во Льве активирует ваш 11 дом общения и социальных дел. Венера усиливает ваш 12-й дом самоанализа и духовности, принося гармонию и спокойствие в ваш внутренний мир. Записывайте свои мечты в дневнике. Вселенная имеет важное сообщение. Найдите это время, чтобы уточнить свои цели и просмотреть свою роль в кругу общения. Полнолуние в Водолее освещает ваш 5-й дом творчества, романтики и самовыражения, сигнализируя о времени кульминации и реализации в этих сферах. Это период для празднования творческих достижений.

Скорпион

Август будет полон уроков, касающихся вашей карьеры, семейной жизни и социальных связей. Все начинается с того, что вы научитесь устанавливать реалистические ожидания. Планета любви Венера, которая входит в ваш 11 дом дружбы и сообщества, приносит гармонию и наслаждение. Ретроградный Меркурий предлагает посмотреть карьерные планы, переоценить свои профессиональные цели и подумать свою репутацию.

Стрелец

Это время для учебы, путешествий и философии. Звезды будут побуждать вас планировать новые интеллектуальные занятия, расширять свои горизонты с помощью путешествий или погружаться в философские исследования. Вскоре вошедшая в Деву Венера активирует ваш 10-й дом карьеры и публичного имиджа, привнося привлекательность и креативность в ваши профессиональные начинания. В середине месяца ретроградный Меркурий во Льве приглашает вас пересмотреть образовательные цели, переосмыслить планы путешествий и поразмышлять над своими убеждениями и философским мировоззрением.

Козерог

Август поможет вам сосредоточиться на переосмыслении, личных ценностях и карьерных устремлениях. Начало месяца зажжет ваш 8-й дом трансформации, побуждая вас углубиться в личностном росте. Любые скрытые тайны или несказанные слова в этом месяце всплывут на поверхность. Доверяйте своим чувствам и знайте, что честность – лучший способ исцеления.

Водолей

Когда Венера входит в ваш 8 дом близости, трансформации и общих ресурсов, это создает более глубокие связи и желания эмоционального сотрудничества. Ретроградный Меркурий побуждает пересмотреть динамику отношений, переоценить обязательства и подумать о своей роли в партнерстве. Это время принять свою индивидуальность, утвердить свою идентичность и начать личные проекты или изменения, отражающие вашу подлинную сущность.

Рыбы

Этот месяц подчеркивает необходимость сосредоточиться на здоровье, отношениях и духовных размышлениях. Молодая Луна во Льве активирует ваш 6-й дом здоровья, повседневных дел и работы, побуждая вас поставить во главу ухода за собой, ввести новые привычки и улучшить свое самочувствие. Пора отпустить прошлый эмоциональный багаж. Ваша способность четко формулировать свои идеи значительно улучшится, а творческие проекты наберут обороты.

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