Гороскоп на июнь: астрологи назвали счастливые дни для каждого знака

В июне этого года будет хватать счастливых возможностей, ведь Юпитер, планета удачи, проведет этот месяц в Близнецах. Пора сбросить с себя тяжесть земной энергии и осознать, что жизнь, которой вы так долго ждали, готова начаться.

Астрологи рассказали, что Вселенная обещает всем знакам зодиака. И назвали для каждого самую счастливую дату.

Овен

Самый удачный день: пятница, 21 июня

Задумайтесь о том, что происходило в вашей карьере либо образовании с начала года. Этот путь достигнет кульминации в ваш счастливый день. Звезды призывают вас заложить основу для желаемого успеха. Перестаньте проявлять излишнюю скромность и отказываться от того, что вы точно знаете, предназначено для вас.

Июнь будет иметь большое значение для общения с новолунием в Близнецах 6 июня. Это поможет вам заложить основу для всего, чего вы хотите добиться в своей профессиональной жизни. Тщательный труд будет приносить увеличение прибыли. В июне вас окружает много удачи; ваша единственная задача – найти уверенность, чтобы поверить в себя.

Телец

Самый удачный день: пятница, 21 июня

Ваш самый большой успех и путь к достатку никогда не лежат в зоне комфорта. Так что вам придется принять риски и отправиться в неизведанное. Июнь поможет вам сосредоточиться на том, чтобы начать новый раздел и найти безопасность в переменах. Теперь вы можете расширить горизонты своей жизни.

Ищите возможность путешествовать и учиться. Вы будете стремиться к более глубокому смыслу в своей жизни, но прислушиваясь к своим призывам вы заручитесь поддержкой Вселенной. Доверьтесь новизне возможностей и помните, что ваши мечты так и останутся мечтами, если ничего не делать.

Близнецы

Самый удачный день: суббота, 29 июня

Вам необходимо чувствовать глубокую связь и цель в любой работе, которую вы делаете. Хотя это влияет на ваш профессиональный путь, это также помогает ориентироваться в том, что принесет успех и что будет наиболее содержательным. С конца июня для вас наступает принципиальный период, который может принести реальный прорыв в карьере.

Загляните внутрь себя, так вы сможете увидеть, в каком направлении хотите двигаться. Это время для работы над бизнес-планами, заявлениями на обучение и всем, что поможет вам в дальнейшем добиться успеха. Особенно если вы чувствуете, что это действительно вам пригодится. Вы можете добиться всего, чего хотите, прислушиваясь к себе и прагматично планируя успех.

Рак

Самый удачный день: суббота, 29 июня

Июнь дает возможность поразмышлять о возможностях, которые вы использовали в своей жизни, и, вероятно, о тех, которых у вас не было. В этом году в вашей жизни большое внимание уделяется карьере, поэтому убедитесь, что вы не просто мечтаете, а активно трудитесь над воплощением своей мечты. Начните серьезнее относиться к тому, какой жизнью вы хотите жить.

В субботу, 29 июня, Сатурн станет ретроградным в Рыбах, подчеркивая ваш сектор успеха и изобилия. Это важное время, чтобы задуматься о том, искренне ли вы верите в себя и готовы ли пойти на риск. Либо вы позволяете другим управлять вашей жизнью. Осознайте свою власть над собственной судьбой и помните, что вам суждено было добиться успеха. Вы должны быть уверены, что открыты для всех возможностей, посылаемых Вселенной.

Лев

Самый удачный день: воскресенье, 9 июня

Когда Вселенная хлопает вас по плечу и говорит, что пора действовать, вы не сомневаетесь, подходящее сейчас время или нет. Это зов, который означает, что у вас будет крепкая опора и любая задача не станет для вас непосильной.

Направьте свою энергию на развитие карьеры – продвижение по службе или другие изменения. В этот месяц вы можете свободно просить помощи, использовать наработанные связи и формировать новые. Это все поможет вам добиться успеха. Четко придерживайтесь поставленных целей, но будьте гибки в способах их достижения.

Дева

Самый удачный день: воскресенье, 9 июня

Для вас открываются темы путешествий, духовности, достатка и образования. Но важно не торопиться и вдумчиво строить то, что вы хотите. Следите за тем, что и как вы делаете, уделяя особое внимание стабильности и своим долгосрочным целям. Ваш успех во многом будет зависеть от того, как вы приготовились к следующему периоду своей жизни, какой составил план.

Сейчас важно верить в то, что вы готовы сделать следующий шаг, даже если вам кажется, что ваши планы не идеальны, а подготовка недостаточна. Вселенная знает, что вы готовы двигаться дальше и единственное, что вам осталось, это сделать тот единственный шаг, который может изменить все.

Весы

Самый удачный день: четверг, 6 июня

Пора руководствоваться своими интересами. Вас ждет крайне увлекательный год, а энергия сезона Близнецов несет волну настоящего счастья. Звезды складываются полностью в вашу пользу.

Ситуация развивается так, что Вселенная готова взять под защиту ваши сферы удачи и достатка. Это открывает возможности для путешествий, удаленной работы или расцвета любви. Вы готовы к личностному росту и превращению в того человека, которым давно хотели быть. Отбросьте все, что вас сдерживает, и приготовьтесь приветствовать новые начинания, которые превратят вашу жизнь в сказку.

Скорпион

Самый удачный день: четверг, 20 июня

Вы способны пойти на любой новый риск или возможность либо воспользоваться неожиданным шансом, потому что вы достигли гармонии внутри себя. Вы можете спокойно выходить из зоны комфорта, потому что эта гармония есть у вас. Как только вы почувствуете уверенность в себе и сможете обеспечить себе чувство безопасности, куда бы ни вел ваш путь, вы сможете быть уверены – Вселенная на вашей стороне.

С началом сезона Рака Солнце начнет способствовать вашему развитию. Это принесет положительные перемены и рост. Для вас откроются новые возможности, и хотя они могут быть не такими, как вы ожидали, это поможет вам создать жизнь, о которой вы мечтали.

Козерог

Самый удачный день: воскресенье, 9 июня

Вы всегда усердно работали над своим карьерным успехом и профессиональной жизнью. Для представителей вашего знака они часто есть приоритет над более личными делами. Вы хорошо знаете свое призвание. И недавно произошел важный сдвиг. Теперь вы понимаете, что даже все деньги мира не могут сделать вас по-настоящему счастливым человеком – над этим чувством нужно работать отдельно.

После 9 числа июнь станет для вас месяцем, когда вы будете ставить свое счастье превыше всего. Это значит не просто дать себе возможность остановиться и отдохнуть, но и подумать о своих обязательствах и о том, чему вы уделяете время. Знайте, что дело не только в успехе, но и в настоящем наслаждении тем, что вы создаете.

Водолей

Самый удачный день: воскресенье, 9 июня

Вы вступаете в обновленный период своей жизни, когда изменения в вашей повседневной жизни призывают сосредоточиться на том, что вам нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Вам нужно будет сконцентрироваться на своем эмоциональном благополучии. Вы также можете обнаружить, что ваша удача больше связана с позитивными событиями в вашей личной жизни, чем в карьере.

Ваше внимание будет устремлено внутрь себя, а темы радости, преданности делу и благополучию выйдут на передний план. Если вы столкнулись с вопросом, стоит ли вам переводить ваши отношения на новый уровень или, может, пора взять перерыв в работе, чтобы сосредоточиться на создании чего-нибудь значимого, то это будет удачный период для подобных шагов. Вам нужно находить время, чтобы получать от жизни удовольствие.

Рыбы

Самый удачный день: воскресенье, 9 июня

В июне вы можете увидеть, как ваша мечта претворяется в жизнь. Вероятно, вы работали над проектом, который должен оказать влияние на разных людей – развлечь их или предоставить им ценную информацию. Для вас наступает время развития в этой области. Ваша работа в этой направлении только начинается.

Вселенная побуждает вас прилагать все усилия к воплощению своих мечтаний. И сейчас не пора замедляться или делать паузы. Вы близки к решающему прорыву, поэтому соберите свою волю в кулак и не опускайте рук ни на секунду. Уже скоро вы будете пожинать плоды своих усилий.

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