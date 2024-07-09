Гороскоп Таро до конца недели: какие сюрпризы ждут каждый знак

Каждый раз, когда вы озадачены и ищете ответы, стоит спросить совета у карт Таро. Они могут дать вам важные подсказки и натолкнуть на верные мысли.

Картой этой недели является Колесо Фортуны. Астрологи и тарологи говорят, что в скором времени в жизни некоторых людей могут произойти серьезные неконтролируемые изменения.

Овен: 8 Пентаклей

Вместо того, чтобы быть мастером на все руки, пора стать мастером в своей основной сфере. Упростите свои приоритеты и сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Восьмерка Пентаклей призывает к усовершенствованию навыков и знаний. Если вас отвлекают лишние обязанности, вы не добьетесь значительного прогресса.

Телец: Луна

На этой неделе ваши скрытые страхи и подсознательные импульсы могут выйти на поверхность. Вместо того чтобы избегать саморефлексии, углубитесь в свои эмоции. Ведение ежедневника, медитация или разговор с близким другом помогут вам понять, что происходит внутри вас.

Близнецы: 6 Жезлов

На этой неделе вы добьетесь чего-то значимого. Вы получите признание за свои достижения. Не бойтесь принимать похвалу и показывать свои достижения миру. Ваш упорный труд окупается, поэтому сейчас пора праздновать свои победы.

Рак: Башня

Неожиданные события могут изменить ход вашей жизни, разрушая хорошо сложившиеся структуры. Однако они также могут привести к вдохновению и трансформации. Потому отпустите прошлое, чтобы увидеть новые возможности.

Лев: Туз Мечей

На этой неделе ясность ума может изменить все. Новый угол зрения поможет избавиться от отвлекающих факторов и сосредоточиться на сути проблемы. Пора быть честными с собой и другими, чтобы найти истину.

Дева: Королева Мечей

Вы овладеете искусством выражения своих мыслей и потребностей. Королева Мечей учит вас быть честными, интеллектуальными и независимыми. Четко формируйте свои границы, чтобы создать реальность, отвечающую вашим желаниям.

Весы: Король Жезлов

На этой неделе перед вами может открыться страшная, но непреодолимая возможность. У вас есть сила и знания, чтобы использовать ее. Заявляйте о своих амбициях и принимайте вызовы, ведущие к успеху.

Скорпион: 6 Кубков

6 Кубков напоминают, что прошлое влияет на настоящее. Рассмотрите, какие старые связи или опыт все еще влияют на вас. Используйте эти знания для роста и не позволяйте ностальгии сдерживать вас.

Стрелец: 6 Пентаклей

Ожидайте прилив богатства и изобилия. Поделитесь своими благословениями с другими, чтобы выразить благодарность вселенной за все, что у вас есть. Будьте уверены, что щедрость привлечет еще большее положительное изменение в вашу жизнь.

Козерог: 10 Мечей

Вы достигаете конца тяжелого периода. 10 Мечей означает завершение сложного этапа, но также знаменует появление новых возможностей. Вместо размышлений о прошлых неурядицах, сосредоточьтесь на том, что можете предпринять в будущем и какие действия следует начать уже сейчас.

Водолей: 2 Пентаклей

На этой неделе вам придется справиться с многочисленными обязанностями. Гибкость и изобретательность помогут пройти через этот сложный период. Эффективное управление временем и самодисциплина могут пригодиться.

Рыбы: 4 Чаши

Задумайтесь над своей текущей реальностью и желанием перемен. Не сравнивайте себя с другими, а сосредоточьтесь на благодарности за то, что имеете. Помните, что внешность может быть обманчивой и лживой и поймите, что настоящее счастье приходит изнутри.

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