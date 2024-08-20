Гороскоп Таро на неделю: кому из знаков будет не сладко

Что бы мы ни делали, куда бы ни шли, мы всегда рады хорошей подсказке. И такую подсказку могут дать карты Таро, в метафорической форме способные пролить свет на наше будущее и наш путь.

Тарологи уже составили прогноз для всех знаков зодиака на эту неделю. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, какая карта выпала именно вам и что она предвещает.

Карта недели: Луна

Эта неделя началась с интенсивного полнолуния в Водолее, которле также является голубой луной и суперлуной. И то, что эта карта стала общей для всех на ближайшие дни, не удивительно. Она олицетворяет собой вашу интуицию и подсознание, что означает, что вы можете столкнуться со своим внутренним "я" и всеми страхами, которые управляют вами. Однако, признавая и исследуя свои истинные чувства, вы в конце концов даете им меньше власти над вами.

Овен: Туз Мечей

На этой неделе все ваши перспективы изменятся. Это идеальное время, чтобы исправить какие-либо недоразумения, которые могут помешать вам получить доступ к полной мере вашего потенциала. Туз Мечей указывает на то, что возникает ясность, и все факты начинают вставать на свои места. Это как видеть вещи в новом, более ярком свете, избавиться от всего, что отвлекает и сосредоточиться на том, что действительно важно. Вы даже можете разработать новую стратегию, которая изменит все.

Телец: Паж Жезлов

На этой неделе ваше творчество свободно течет, приближая вас к художественному прорыву. Однако, если вы не будете действовать быстро, этот всплеск вдохновения может угаснуть так же внезапно, как появился. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы поймать свое вдохновение. Вы почувствуете прилив позитива, энтузиазма и драйва, когда позволите своему любопытству вести вас. На вашем пути могут появиться счастливые возможности, позволяющие воплотить в жизнь ваши самые инновационные идеи.

Близнецы: Рыцарь Пентаклей

В последнее время вы увлекались несбыточными мечтами и нелепыми поступками? Рыцарь Пентаклей предполагает, что пора пересмотреть свои цели с более практичным и реалистичным подходом. Недостаточно просто представить, как было бы хорошо добиться успеха. Без конкретных шагов к цели успех останется для вас недостижимым. Пора разработать четкий план, создать стратегию и придерживаться дисциплинированного подхода. Теперь вы можете превратить свою абстрактную мечту в нечто конкретное.

Рак: 6 Кубков

На этой неделе вы можете обнаружить, что размышляете о том, как все могло быть иначе, слишком много обдумывая все "если", "и" или "но". Однако зацикленность на том, что пошло не так, на самом деле может помешать вашей способности двигаться вперед. Хотя иногда естественно ощущать ностальгию, слишком много размышлений о прошлом может сдерживать вас и подавлять ваш рост. Обычно идеализируют "старые добрые времена", но правда в том, что вы никогда не узнаете, что у вас есть, пока его не потеряете. Избегайте сравнения ситуации с прошлым, к которому вы не можете вернуться.

Лев: Отшельник

Если вы чувствуете, что хотите отменить свои планы и в одиночестве погрузиться в свой собственный мир, сделайте это. Сейчас вы можете чувствовать смятение. К счастью, карта Отшельника призывает вас быть более снисходительными к себе. Вернитесь в свое безопасное место, где вы могли бы переварить некоторые запутанные мысли и эмоции, которые вас захлестнули. У вас есть ответы. Но чтобы найти их, вам нужно заглянуть внутрь себя.

Дева: Туз Жезлов

Если вы едва тянете ноги и чувствуете застой, Туз Жезлов обещает вам увлекательное новое начало. У вас появилась возможность вложить свою страсть в совершенно новую идею или дело, но хватит ли у вас смелости ею воспользоваться? Приключение это не то, что можно легко планировать, но то, что вы должны быть готовы принять. Воспользуйтесь этим моментом и наберитесь смелости, чтобы шагнуть в неизвестность. Вы достигли точки, когда не рисковать даже страшнее, чем пойти на риск. Пора позволить вашему внутреннему пламени разгореться в полную силу.

Весы: 9 Пентаклей

Вы так много посвятили своей работе, и теперь вы видите заслуженные результаты своих усилий. Пора похвалить себя за все, что вы делаете, поскольку Девятка Пентаклей хочет, чтобы вы праздновали свои достижения и наслаждались заслуженными успехами. Побалуйте себя чем-нибудь, что никогда не перестает вас вдохновлять. Отметьте это событие, пригласив любимых людей на застолье. Воспользуйтесь своим правом наслаждаться жизнью, которую вы создали для себя.

Скорпион: 9 Жезлов

Никогда нет идеального времени, чтобы завершить дела и уйти отдыхать. Даже после того, как вы полностью измотались от работы, останется еще что-то, что нужно сделать. Но если вы продолжаете откладывать свое счастье, вы никогда не позволите себе просто наслаждаться собой. Жизнь разворачивается прямо здесь и сейчас. Лучший подход сейчас – быть собой и плыть по течению. Помните, что самые лучшие дни всегда на горизонте, но и более сложные тоже неизбежны. Хотя на вашем пути будут встречаться трудности, никогда не забывайте, что они часто приводят к прорывам.

Стрелец: 3 Пентаклей

На этой неделе ваш рост становится все более очевидным. Оглянитесь на то, что вы сделали, чтобы добиться такого успеха, и продолжайте делать больше, что бы это ни было. Не стесняйтесь задавать вопросы или обращаться за помощью, поскольку любые трудности, с которыми вы столкнетесь, можно легко преодолеть, если у вас есть поддержка. Сотрудничество с другими откроет новые возможности, которые помогут вам достичь ваших целей. Планируйте как команда и приветствуйте конструктивную обратную связь, поскольку она необходима для дальнейшего прогресса.

Козерог: Колесо Фортуны

Когда вы вытаскиваете Колесо Фортуны в раскладе Таро, это указывает на то, что силы, находящиеся вне вашего контроля, вступают в игру, что может привести к значительным изменениям в вашей жизни. Это изменение может резко повысить ваш статус, выведя вас из бедности в богатство или из отчаяния в покой. Однако прежде чем вы начнете верить в то, что вы особенно благословлены, помните, что даже самые удачные события сопровождаются собственным набором проблем. Когда вы пожинаете плоды всей своей тяжкой работы, будьте готовы взять на себя еще большую ответственность.

Водолей: Солнце

На этой неделе вы излучаете мощную энергию, поскольку в вашем знаке 19 числа взошло суперполнолуние. И поскольку вам досталось Солнце, на вашу личность прольется еще больше света. Эта карта представляет изобилие, позитив, успех и комфорт. Однако она также подталкивает вас не прятаться в тени. Дайте людям увидеть вас и ваши таланты. Если вы столкнулись со сложной ситуацией, ответы, которые вы искали, наконец-то выходят на свет.

Рыбы: 5 Жезлов

На этой неделе 5 Жезлов говорит, что вы можете оказаться вовлеченными в неожиданные конфликты, поскольку противоборствующие силы пересекаются в вашей жизни. Но вместо того, чтобы вовсю избегать ситуации, посмотрите ей в глаза. Встречая проблему лицом к лицу, а не уклоняясь от нее, вы открываете себя для ценных уроков, личностного роста и увеличения силы. Именно через преодоление трудных времен вы развиваете устойчивость. Справляясь с вызовом, вы приобретаете опыт и репутацию, которая принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.

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