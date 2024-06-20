Готовьтесь к невероятным изменениям: гороскоп на полнолуние после солнцестояния

Июньское полнолуние – одно из самых важных в году, оно ближайшее к летнему солнцестоянию и считается особенно энергетически сильным. В этом году оно почти совпадает с ним: солнцестояние состоится 20 июня, а полная Луна взойдет 22 числа в знаке Козерога.

Астрологи говорят, что такое сочетание даст всем знакам зодиака особую энергию – лишит пессимизма, снимет напряжение, усилит чувство ответственности и веру в собственные силы. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, что ждет именно ваш знак.

Овен

Обычно вы не ждете, пока что-нибудь произойдет на вашем пути, а создаете возможности самостоятельно. Полнолуние в Козероге привлечет внимание к вашему десятому дому успеха и наследия. Подумайте о том, чего вы добились за последние шесть месяцев. Вы можете быть удивлены, когда обратите внимание, какие личные цели и профессиональные амбиции материализовались в вашей жизни. Если вы хотите что-то сделать, сделайте это до следующего полнолуния 21 июля.

Телец

Подумайте о том, как вы выросли над собой, когда полнолуние в Козероге освещает ваш девятый дом путешествий, расширения и образования. Вы могли добиться важной вехи в образовании – получить диплом, закончить курсы, овладеть новым навыком. Возможно, у вас появился вдохновляющий наставник, изменивший ваш путь а целом. Но если вы все еще чувствуете, что застряли на своем нынешнем пути, у вас есть еще месяц, чтобы обдумать свои следующие шаги, прежде чем цикл преобразования для вас окончательно закроется.

Близнецы

Примите свою трансформацию. Недавно вы прошли цикл внутреннего перерождения. И он мог побуждать вас быть более откровенными в отношениях, чтобы не попасть в затруднительное положение. Вы можете использовать это новое видение для работы над вашими финансами. Если же вы не допустили, чтобы изменения произошли в вашей жизни, у вас есть еще месяц, чтобы позволить им произойти.

Рак

Подумайте о том, чего вы хотите в долгосрочной перспективе, когда полнолуние освещает ваш седьмой дом отношений и обязательств. У вас есть вдохновение, чтобы без устали работать над текущими делами – это может быть как личная жизнь, так и профессиональный путь. Вас также могли соблазнить новые потенциальные обязательства. Тем не менее, эти последние шесть месяцев дали вам новую перспективу, которая может повлиять на всю вашу жизнь. Но не торопитесь принимать решение. Дайте себе еще месяц на подумать.

Лев

Подумайте о привычках, которые появились у вас, поскольку июньское полнолуние подчеркивает ваш шестой дом работы, здоровья и привычек. Во время этого лунного цикла вы, возможно, поставите себе какую-либо цель в сфере здоровья или профессиональной деятельности. Вы могли бы заняться поиском новой работы, чтобы улучшить свое состояние, или почувствовать вдохновение серьезно заняться своей физической формой. Изо всех сил старайтесь достичь прогресса. У вас есть еще месяц, чтобы укрепить новую привычку.

Дева

Подумайте о том, что любовь на самом деле не признает препятствий, когда полнолуние в Козероге фокусируется на вашем пятом доме творчества, удовольствия и романтики. Вы могли бы усердно поработать, чтобы избавиться от бюрократических проволочек в своей жизни. В течение этого лунного цикла вы можете получать больше удовольствия от свиданий, чем обычно, и выделить время для развлечений, которые вам нравятся. Однако полнолуние также может стать вашим напоминанием о том, что чрезмерный консерватизм – это не образ жизни. У вас будет время до следующего полнолуния, чтобы избавиться от этих барьеров.

Весы

Полнолуние в Козероге будет указывать вам на личные дела, поскольку оно повлияет на ваш четвертый дом дома и семьи. В последнее время что-то менялось в вашей семье. Вы могли установить новые границы со своими близкими. Или вспомнить и исправить что-нибудь из своего детства. Или полностью поменять домашний уклад и отношения с родными. Если осталось что-то, что вы считаете незавершенным, используйте следующий цикл до полнолуния, чтобы завершить его.

Скорпион

Отнеситесь серьезнее к своим коммуникативным навыкам. Осознайте силу своих слов, когда полнолуние в Козероге активизирует ваш третий дом общения. Написанные или произнесенные – ваши слова многое значат. Вы поймете это, если обдумаете свои взаимодействия, размышления и дискуссии за последние шесть месяцев. Ваши комментарии вызвали большую реакцию. Держите это в голове, пока не наступит следующее полнолуние. Вы можете быть удивлены тем, сколько внимания обращают другие на то, что вы говорите.

Стрелец

Прошедшие шесть месяцев вдохновили вас обрести уверенность в себе. Вы наконец-то приняли себя таким, каким есть, и можете двигаться дальше в гармонии с собой, чтобы обеспечить себе настоящий успех и достаток. Гордитесь своими навыками и талантом, поскольку полнолуние в Козероге освещает ваш второй дом ценности и самоуважения. Если вы все еще страдаете от низкой самооценки, это может подорвать ваши усилия. К счастью, у вас есть еще месяц, чтобы все изменить, поскольку второе полнолуние в Козероге станет вашим шансом обрести уверенность в своей ценности.

Козерог

Вам нравится тот человек, которым вы стали? Шесть месяцев назад вы, возможно, затеяли грандиозные внутренние изменения. Вы могли работать над своей внешностью, например, найти свой стиль или изменить свое тело. Сдвиг личности и идентичности мог произойти, если вы захотели заново изобрести себя. Отметьте во время полнолуния, каких результатов вы уже достигли. Вы можете осознать, что еще придется проделать еще какую-нибудь работу, исправить ошибки. Постарайтесь хотя бы наметить этот путь до следующего полнолуния. Но сейчас гордитесь тем, кем вы становитесь.

Водолей

Быть одному не всегда плохо. Текущий лунный цикл, возможно, научил вас чувствовать себя комфортно в одиночестве. Время наедине с собой начало доставлять вам удовольствие. Возможно, вы нашли новое хобби или баловали себя свиданиями со своим настоящему "я". Когда полнолуние в Козероге коснется вашего двенадцатого дома подсознания, вы можете по-другому взглянуть на себя. Если нет, то у вас есть еще месяц, чтобы найти комфорт и утешение в собственной компании. Это именно то, что вам нужно усвоить.

Рыбы

Задумайтесь, как вы проявили себя в дружеских отношениях за последние шесть месяцев. Были ли вы тем другом, на которого можно положиться в случае необходимости или кризиса? Делали ли ваши друзья это для вас? В зависимости от того, как вы ответите на эти вопросы, вы сможете получить представление о своих связях, когда полнолуние в Козероге переместится в ваш одиннадцатый дом дружбы. Если вы не уверены в крепости своей дружбы, исправьте это до наступления следующего полнолуния.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как летнее солнцестояние повлияет на все знаки зодиака.

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