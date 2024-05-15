Готовьтесь к революции: что принесет каждому знаку транзит Меркурия в знак Тельца

В этом году сезон Тельцов будет более хаотичным и увлекательным, чем обычно. Вы особенно почувствуете это, начиная с 15 мая, когда Меркурий войдет в знак устойчивости и надежности.

Астрологи отмечают, что в этот период у людей будет возможность приостановиться и подумать, прежде чем действовать. Читайте дальше, чтобы узнать, как это повлияет на вашу жизнь.

Овен

Вы можете заметить, что идете по необычному пути и отвергаете общественные нормы, особенно когда дело касается того, что вы действительно цените. Поскольку Меркурий находится в гармонии с Плутоном, люди, живущие по стандартному сценарию, могут заставлять вас отказаться от своей индивидуальности. Помните, что вы имеете полное право жить так, как вам хочется.

Телец

Тельцы могут стать основной движущей силой для публичных перемен. Поскольку Меркурий в Тельце сближается с Плутоном, вы можете найти смелость и силы не согласиться с происходящим и сможете противостоять кому-то, кто имеет над вами власть. Главное мыслите и действуйте стратегически, а не импульсивно.

Близнецы

Вы можете понять, что ваша внутренняя истина и чувства больше не совпадают с тем, во что всегда верили. Особенно это касается ваших духовных и философских убеждений. Вы, вероятно, будете участвовать в религиозных или интеллектуальных дебатах, формируя новые идеи и подвергая сомнению старые.

Рак

Раки могут столкнуться с угрозой обнародования конфиденциальной информации. Это приведет к тому, что ваши надежды и планы не смогут реализоваться так, как вы ожидали, особенно когда дело касается ваших эмоциональных и финансовых связей. Вы, вероятно, будете вынуждены начать ориентироваться в политике и новой социальной динамике.

Лев

Ваша репутация может противоречить договоренностям, которые вы заключили с другими людьми как сознательно, так и безотчетно. Когда Меркурий будет в квадрате с Плутоном, вы можете случайно или даже специально нарушить некоторую стабильность в своей жизни. Это заставит вас усомниться в том, кто ваш союзник, а кто нет.

Дева

Вы можете почувствовать, что требования вашей повседневной жизни слишком завышены. Это заставит Дев бунтовать против своих обязанностей. Вы хотите спонтанности, которая разрушит вашу рутину. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы быть предсказуемой, поэтому будьте готовы адаптироваться и изменять свои планы.

Весы

Чувство бессилия или незащищенности могут поразить ваши отношения, что приведет к недоверию и пассивно-агрессивному поведению. Когда Меркурий сблизится с Плутоном, между вами и партнером может произойти нечто, что раскроет подлинные чувства и скрытые намерения. Помните, что ни одна страсть или привязанность не стоят ваших нервов.

Скорпион

Вы можете заметить, что предубеждения и требования вашей семьи являются причиной конфликтов в отношениях. Это побуждает вас установить границы, определяющие ваши обязательства и условия вашего образа жизни. Также Скорпионам следует признать, что травмы детства оказывают непосредственное влияние на вашу жизнь, поэтому с ними нужно поработать.

Стрелец

В жизни Стрельцов вполне вероятно могут возникнуть споры и недоразумения. Когда Меркурий переходит в квадрат с Плутоном, вы можете обнаружить большую разницу между тем, что люди говорят, и тем, что они делают. Соблюдайте целостность в своем общении и убедитесь, что вы работаете с людьми, которые действительно выполняют свои обещания.

Козерог

Ваше новое увлечение может стоить вам немало времени, энергии и средств. Когда Меркурий переходит в квадрат с Плутоном, вы можете ощутить разочарование из-за того, что ваши начинания не оправдали ожиданий. Однако не следует недооценивать себя. Верьте в то, что упорная работа рано или поздно принесет прибыль.

Водолей

Вы можете стать свидетелями своей духовной эволюции, но при этом ощутить разочарование из-за того, что ваши изменения не оправдали ожиданий. Вы можете заметить, что вещи, которые раньше доставляли удовольствие и счастье, больше не вызывают никаких чувств. Это может привести к внутренним конфликтам и потере чувства безопасности.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать, будто кто-то не договаривает. Это заставит вас думать, что вам откровенно врут. Поскольку Меркурий находится в гармонии с Плутоном, чьи-то скрытые намерения может быть не так просто раскрыть. Обратите внимание на то, что история цикличная и доверяйте своей интуиции.

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