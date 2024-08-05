Идеально подходят для сада: какие цветы цветут дольше всего

Существует множество прекрасных цветов разных форм, размеров и ароматов, которые станут настоящим украшением сада. Некоторые растения не нуждаются в особом уходе и будут радовать цветением с весны по середину осени.

Опытные садоводы не знают передышки: цветы они сажают и ранней весной, и в начале лета, и даже после завершения сезона, поскольку знают, что важно заранее подготовиться к следующему цветению. Эксперты рассказали, какие цветы цветут дольше всего и станут настоящим украшением сада.

Летом хочется больше времени проводить на улице – что может быть лучше, чем сидеть в саду и наслаждаться красотой цветов? Некоторые растения имеют длительный срок цветения, их очень легко выращивать, они устойчивы к улиткам и болезням, почти не страдают от вредителей или грибковых спор.

Бальзамин

Бальзамин – одно из самых неприхотливых растений. Даже у начинающих садоводов с ним не возникнет никаких проблем с выращиванием.

Цветы лучше сажать в хорошо освещенном месте, положив в лунки немного биогумуса. Под стебель можно сделать мульчу из опилок. Мульча обеспечит не только хороший влагообмен, но и доступ воздуха к корневой системе. Поливать цветник следует утром и вечером методом дождевания, то есть чтобы вода попадала на листья и цветы. Бальзамин очень любит такой естественный душ. Бальзамин можно сажать даже под деревьями или под высокими растениями.

Разрыв-трава

Это однолетние и многолетние растения, в зависимости от сорта, отличающиеся по высоте – разрыв-трава может произрастать от 30 см до 2 м. Стебли растение имеет прямостоячие, разветвленные, часто узловатые. Цветки имеют разную форму и окраску. В народной медицине мелкоцветковую разрыв-траву используют внутрь как средство, оказывающее седативное, гипотензивное и антитоксическое действие.

Эти растения обычно цветут с весны и до первых заморозков. Их не атакуют улитки, они устойчивы даже к самым распространенным в саду болезням, например, мучнистой росе.

Кроме того, их очень легко размножать. Когда начинаются заморозки, можно отрезать несколько ростков и усадить их дома как комнатные растения.

Также OBOZ.UA рассказывал, что белые цветы придадут саду утонченную элегантность. Это универсальный, успокаивающий и приятный цвет, подходящий к любому дизайну придомовой территории. Какие белые цветы посадить в саду читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы герань цвела вплоть до первых морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.