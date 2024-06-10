Идеальный ежедневный макияж для каждого зодиака знака

Задумывались ли вы, каков ваш идеальный макияж в зависимости от знака зодиака? Астрологи говорят, что ваш восходящий знак, также известный как асцендент, является частью карты рождения, определяющей, как другие люди воспринимают вас. Поэтому некоторые астрологи настаивают на том, что аспекты внешности, включая черты лица, можно отнести к восходящему знаку.

Водные знаки, например, любят выделяться в толпе и предпочитают яркие оттенки, а знаки земли чаще выбирают нейтральные тона или вообще отказываются от мейкапа. Эксперты рассказали, как выбрать макияж под знак зодиака.

Овен

Овен – огненный знак, а это значит, что, делая макияж, вы должны выбирать образы, подчеркивающие вашу энергию и уверенность. Вам подойдут яркие оттенки на губах, мерцающие тени, насыщенные стрелки.

Телец

Ваш макияж должен быть ориентирован на идеальную базу. Найдите тональный крем, который дает ощущение сияния изнутри, а также пигментированные румяна, которые придадут естественный оттенок. Лучше выбрать светлые оттенки теней, мягкие, нейтральные средства для век и максимально натуральный блеск для губ.

Близнецы

Близнецы олицетворяют безудержность, спонтанность и экспромт. Вам подойдут естественные контрасты в макияже: смелые красные губы без туши или наоборот – упор на смоуки-айз. Поскольку Близнецы являются символами воздуха, ваш макияж должен подчеркивать общую гибкость и плавность.

Рак

Чтобы лучше подчеркнуть красоту, выбирайте насыщенные нейтральные тона во время макияжа, например темно-серый, лиловый и коричневый. Эти оттенки помогут вашему макияжу отразить вашу внутреннюю эмоциональность. Не забудьте добавить акцент румянами.

Лев

Львы – харизматические и смелые личности, поэтому макияж должен отражать яркий темперамент. Можно сделать акцент на прическе и отказаться от макияжа – вы любите себя и знаете, как подчеркнуть естественную красоту.

Дева

Вы предпочитаете изысканный и классический макияж. Все, что вдохновенно стилем "old money" – ваша стихия. Вы умеете с помощью нейтральных тонов подчеркнуть черты лица. Как знак земли, вы извлечете пользу от использования зеленых, коричневых и серых оттенков в макияже.

Весы

Весы известны своей артистичностью, но нерешительностью, поэтому они могут позволить себе часто менять макияж. Когда дело доходит до вашего повседневного макияжа, следует выбрать легкое, нейтральное мерцание для некоторого сдержанного волнения. Подумайте о золотом блеске на веках или мягком хайлайтере, который подчеркивает скулы.

Скорпион

Скорпионы обладают сильными, смелыми чертами лица, поэтому не бойтесь выглядеть драматично с макияжем. Тенденция макияжа в стиле гранж является вашим преимуществом: темная подводка для глаз, эффектные губы и глубокие оттенки бордового и фиолетового будут прекрасно выглядеть на вашем лице.

Стрелец

Сосредоточьтесь на драматичности своего макияжа с приподнятыми губами или эффектной подводкой. На лицо можно нанести нейтральную основу, чтобы ваши более смелые черты, от темно-красных губ до пушистых бровей, привлекали еще больше внимания.

Козерог

Козероги захотят передать свою внутреннюю серьезность и интеллект с помощью макияжа. Вы выбираете нейтральные оттенки теней для век и румян и предпочитаете структурированный образ, который является практичным и вневременным.

Водолей

Помните несколько лет назад, в тренде были драгоценные камни на лице и суперблестящие образы? Это была точно ваша стихия. Как мятежный знак, вы хотите выделяться. Дополните простую сияющую базу привлекательными акцентами, такими как синяя тушь для ресниц или яркие тени.

Рыбы

Рыбы являются квинтэссенцией водных знаков. Вы предпочитаете цвета, подчеркивающие ваш эмоциональный интеллект и романтические наклонности. Используйте тени для век и румян мягких пастельных тонов. Если вы хотите добавить чуть-чуть дополнительного шарма, выбирайте тонкие подводки, чтобы подчеркнуть глаза.

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