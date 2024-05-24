Идеальный лайфхак для маскировки темных кругов под глазами: взгляд станет гораздо свежее

Темные круги под глазами создают эффект усталости и визуально прибавляют возраст. Причин появления этой особенности много: недосыпание, стресс, вредные привычки, несоблюдение водного баланса. Иногда темные круги могут даже свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени или почек, поэтому при наличии сопутствующих жалоб следует обратиться к врачу.

Утаить этот дефект косметическими средствами довольно просто, говорят визажисты. Пригодится консиллер, пудра и бронзатор.

Пошаговая инструкция

Мелис Чифчили, эксперт по красоте, продемонстрировала прием 2-в-1 для коррекции темных кругов под глазами.

Шаг 1. Начните с вашего обычного основания – крема с эффектом увлажнения, праймера или тонального крема, а также консилера, чтобы скрыть любые недостатки.

Шаг 2. Возьмите треугольный спонж и слегка погрузите кончик в бронзер.

Шаг 3. Нанесите пудру-бронзатор под глаза, чтобы закрепить консилер и добавить немного цвета на линии нижних ресниц. Растушевывайте средство, чтобы добиться гладкого смешивания.

Шаг 4. Мягкость бронзера создает глубину и объем без резкости черной подводки.

Экспериментируйте с разными пудрами или бронзерами, чтобы найти идеальный оттенок вашей кожи.

Также один из секретов заключается в том, что консиллер должен быть на несколько тонов светлее тонального крема.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для маскировки темных кругов можно воспользоваться хайлайтером, нанося его на участки у внутренних уголков глаз и на скулы. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

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