Идеальный вариант на лето: как сделать популярный 'гранатовый' макияж

"Аппетитными" были почти все последние бьюти-тренды – от "томатного" и "клубничного" макияжа до ногтей в стиле глазированного пончика. И вот пришла пора для новой тенденции.

Социальные сети покоряет "гранатовый" мейк. OBOZ.UA рассказывает, в чем кроются его главные секреты и как его правильно сделать.

Главное отличие "гранатового" макияжа от "клубничного" или "томатного" в выборе оттенка красного цвета для него. Это должен быть более темный и насыщенный тон. При этом лучше, чтобы он оставался полупрозрачным, создавал иллюзию природного румянца, а не ложился плотным слоем. В конце концов речь идет о повседневном летнем образе, а не вечернем мейке.

Присмотритесь к зернышкам граната. Они окрашены достаточно интенсивно, но при этом мякоть остается прозрачной, полной влаги и почти невесомой с виду. Взяв за основу цветовую палитру, присущую этому фрукту, любители макияжа используют оттенки, вдохновленные гранатом, чтобы придать сияние коже и губам.

При этом важно, чтобы кожа под "гранатовый" макияж выглядела безупречно. Поэтому косметику нужно искать с увлажняющими и ухаживающими компонентами, способную решать проблемы, присущие именно вашему лицу.

Но сияющая кожа и гранатовый румянец – это еще не все ключевые секреты трендового мейка. Есть еще третий: искусственные веснушки.

Итак, начните с того, что нанесите идеально подобранный под вашу кожу тон. Далее воспользуйтесь румянами гранатового цвета. Лучше выбирать жидкие текстуры, которые лучше соединяются с тоном. Применяйте продукт на щеках и носе – везде, где кожа естественно краснеет под лучами солнца. И напоследок нанесите на все румяные участки искусственные веснушки.

Кстати, еще один маленький лайфхак, который поможет создать максимально гармоничный образ. Воспользуйтесь теми же румянами, что и на щеках, чтобы придать цвет губам. А потом просто покройте их прозрачным блеском.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать искусственные веснушки так, чтобы они выглядели естественным и долго держались.

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