"Ігоре" или "Ігорю"? Как правильно склонять имя Игр и не совершить грубую ошибку
Украинский язык имеет множество особенностей, которые отличают его от других. Однако самым уникальным из них является наличие "кличного" падежа.
В очень немногих языках при обращении нужно склонять имена. О том, как это делать правильно, рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.
"Кличний" падеж в украинском языке является уникальной грамматической категорией. Он используется при обращении к личности или предмету. Существуют подробные правила о том, какие окончания должны образовываться при спряжении определенных слов, но многие все же совершают ошибки.
"Ігоре" или "Ігорю"
Для того, чтобы определиться с тем, как правильно склонять имя "Ігор", нужно обратить внимание на то, что поскольку оно заканчивается на согласную, то имеет "другу дієвідміну". Как правило, в словах, заканчивающихся на твердый согласный, окончание в "кличному відмінку" будет -е:
- "Богдане";
- "Майстре";
- "Брате" и т.д.
Однако имя "Ігор" является исключением и принадлежит к мягкой группе. До 2019 года это существительное имело ошибочное окончание -е в "кличному відмінку", но в новом правописании его сменили на -ю.
Итак, единственный правильный вариант – это "Ігорю".
Также в новом правописании указано то, что отчество, образованное от имени Игорь – это "Ігорьович".
Также языковед рассказал о том, что нельзя ставить в "кличний відмінок" прилагательные. К примеру, если вы привыкли называть жену "кохана", "люба" и т.д., то нельзя сказать "кохано, йди сюди"". В таком случае правильно будет сказать "кохана, підійди".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразеологизм "наставит на путь истинный".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.