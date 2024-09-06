Исчезло 13 дней: зачем в СССР меняли календарь

Граждане нашего государства хорошо помнят прошлогоднюю реформу календаря, которую провела Православная церковь Украины. Однако подобные изменения происходили в относительно недавней истории не раз – случилось такое и во времена СССР.

В Советском Союзе однажды из календаря просто исчезло 13 дней. OBOZ.UA рассказывает, когда это произошло и почему.

Все дело в том, что Российская империя, на месте которой появился СССР, жила по юлианскому календарю. В то время как весь мир давно пользовался григорианским. Власти Страны Советов пытались сделать все, чтобы порвать с "буржуазным" прошлым. Поэтому для унификации исчисления времени с международным подходом было принято решение о переходе на западноевропейский календарь. Произошло это 6 февраля 1918, когда состоялось историческое заседание Совета народных комиссаров.

Интересно, что западный мир жил по григорианскому календарю еще с 1582 годаа, когда его ввел папа римский Григорий XIII. Он прислушался к аргументам ученых, которые указали ему, что исчисление, установленное еще императором Юлием Цезарем, астрономически неточно.

Примечательно, что царские власти обсуждали переход на общий с Европой календарь еще с 1830-х годов. Однако влияние церкви было настолько сильным, что решение никак не удавалось принять. В документах и печати даже указывали две даты для удобства.

Однако после Октябрьской революции влияние церкви было сведено к нулю и календарную реформу удалось наконец провести. Вступила она в силу 31 января 1918 года, после которого сразу наступило 14 февраля.

До 1 июля 1918 года в официальных документах дату по григорианскому календарю указывали в скобках после даты по юлианскому календарю. Впоследствии практика сохранилась, но в скобках начали размещать дату по григорианскому стилю. Эта календарная реформа породила, в частности, такой необычный для западного наблюдателя праздник, как Старый Новый год, который в СССР отмечали 13 января.

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