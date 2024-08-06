Использованную кофейную гущу можно превратить в средство для разжигания огня: инструкция

Если вы оставляете гущу от утренней чашки кофе для приготовления маски или скраба для лица, то поступаете совершенно правильно. Но знаете ли вы, что это далеко не единственный способ использовать этот тип кухонных отходов?

К примеру, из гущи можно изготовить эффективный разжигатель огня. Этот и не только рецепт собрало издание House Digest. И объяснило, почему так важно повторно использовать кофейную гущу.

Почему кофейную гущу нужно использовать повторно

Вам кажется, что отходов от вашей чашки кофе не так много – какая-то столовая ложка. Но теперь представьте, что каждый житель вашей многоэтажки выбросил столько же. А теперь умножьте на 7, чтобы получить количество отходов за неделю.

В США подсчитали, что за последние 20 лет потребление кофе в стране выросло на 37%. В результате ежегодно на свалках оказывается почти 60 тонн кофейной гущи. А это уже серьезная цифра. Между тем она может быть достаточно ценным ресурсом.

Как изготовить разжигатель из кофейной гущи.

Брикеты для разжигания из кофейной гущи недавно стали вирусными в соцсетях. Для их изготовления нужны достаточно простые ингредиенты и при этом они очень эффективно работают.

Создание разжигателя огня из кофейной гущи занимает всего около 15 минут активной работы плюс охлаждение и отверждение. Поэтому с изготовлением справится даже новичок, хотя и понадобится немного терпения.

Итак, соберите немного сухой гущи и возьмите воск. Растопите небольшое количество воска на водяной бане, а когда он станет полностью жидким, добавьте к нему сухую кофейную гущу. Пропорция должна быть такой, чтобы из компонентов образовалась густая паста.

Вылейте полученную пасту в форму и дайте ей полностью высохнуть перед использованием. Если вы хотите использовать больше переработанных материалов в процессе изготовления разжигателя, попробуйте взять вместо формы старую картонную коробку для яиц или рулон от клейкой ленты.

Когда вы будете готовы проверить свой разжигатель огня, извлеките его из формы и оберните вощеной бумагой. Вы также можете добавить небольшой свечной фитиль в брикет перед тем, как поставить его застывать. В таком случае вощеная бумага вам не понадобится.

Вот собственно и всё. Брикет-разжигатель готов. Общее время горения будет зависеть от размера. Если он будет размером с яйцо, этого хватит примерно на 20 минут. Использовать такой разжигатель можно и в камине, и для костра на природе – он будет гореть даже во влажную погоду.

Другие способы использования кофейной гущи

Для тех, кто не любит разводить костер, существует множество других способов использования отработанной кофейной гущи. Вы можете использовать кофейную гущу в качестве мульчи для растений, чтобы добавить питательные вещества в почву и одновременно уменьшить количество сорняков.

Засыпьте ее в широкую мисочку и поставьте в холодильник. Пусть работает, как поглотитель запахов. А описанный выше разжигатель во время горения способен вдобавок отпугивать своим ароматом комаров и даже муравьев с пауками.

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