Испортит любой газон: ошибка, которую допускают многие дачники

Хотя похолодания еще случаются, можно с уверенностью сказать, что весна окончательно пришла, а значит и пришло время отдыха на газонах. А чтобы ваша лужайка возле дома или дачи выглядела как можно лучше, нужно не допускать ошибок в уходе за ней.

Так садоводы предостерегают от кошения газона в неподходящее время. Какое именно это время, выяснял OBOZ.UA.

Если у вас травяной газон

Эксперты по ландшафтному дизайну утверждают, что подстригать траву нужно раз в неделю или две, в зависимости от погоды и, соответственно, скорости роста травы. Но при этом никогда не косите газон, когда он мокрый. Это может повредить растения и сделать почву слишком плотной.

Если в день, на который вы планировали стрижку газона, выпал дождь, дождитесь пока трава высохнет или перенесите работы. Пусть лужайка какое-то время будет выглядеть несколько неухоженно, зато вам не придется бороться с залысинами и лечить поврежденную траву.

Если у вас мавританский газон

В последнее время приобрели популярность так называемые мавританские газоны. Они совмещают густую траву с низкими яркими цветами. Если вы посеяли у себя именно такой, тогда правила ухода за газоном для вас изменяются радикально. Так в мае лучше отказаться от его кошения вообще. В это время развивается большинство цветущих растений и стрижка просто уничтожит эту красоту.

Дайте цветам прорасти и сформировать бутоны. Тогда они будут радовать вас все лето. А вдобавок привлекать на ваш участок насекомых-опылителей. Для достижения наилучших результатов сведите количество стрижек мавританского газона к минимуму. Укорачивать траву на такой лужайке лучше, когда отцветут все цветы. Обычно для засева используют однолетние культуры, поэтому после того, как цвет отойдет, можно будет скосить и их.

Высота стрижки

Если вы все же решили взяться за газонокосилку, не забудьте отрегулировать высоту стрижки травы. Слишком сильное укорочение может спровоцировать проблемы с газоном, в частности, он станет менее устойчивым к засухе. А еще стать причиной появления залысин.

Косить газон можно только тогда, когда трава на нем отрастет до 4 см и больше. А высота подстриженных стеблей должна составлять от 13 до 25 мм.

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