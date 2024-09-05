К весне будут пышные клумбы: какие цветы сажают осенью

Осень – активное время для садоводов. Осенняя высадка имеет большую пользу, ведь в течение холодных месяцев семена проходят естественную стратификацию, а весенняя всходы будут прочными и выносливыми.

Цветы, посаженные осенью, начнут цветить на две-три недели раньше, чем те, что вы посеете весной. Кроме того, эксперты говорят, что такие растения будут меньше подвержены влиянию болезней и вредителей. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы можно высадить в сентябре.

Какие цветы высадить в сентябре

Прежде садоводы советуют высадить луковые растения:

мускари;

сцилу;

крокусы;

хионодокси;

нарциссы;

гиацинты;

тюльпаны;

лилии.

В это время также делят и пересаживают кусты астильбы и пионов. Весной хорошо будут расти посаженные в сентябре клематисы, адонисы, акониты, брунеры, флоксы, колокольчики, люпины, гелениумы.

Осенью также сеют однолетние астры и хризантемы, матиолы, календулу, бархатцы, васильки, дельфиниумы, иберисы, лаватеры, резеды, малькольмии, скабиозы.

Какие цветы сажать в октябре

Гиацинты и тюльпаны можно сажать до середины октября. Гиацинты следует высаживать на глубину 17-18 см, особенно крупные сорта даже на глубину 20 см. Луковицы тюльпанов сажают на глубину 15-18 см в зависимости от их размеров. Октябрьская высадка снижает риск заражения растений тюльпаны меньше пестроты лепестков.

Какие цветы сажать в ноябре

Для поздних посадок подходят луковицы тюльпанов. Но обратите внимание, что укорениться они смогут только если в течение месяца будет теплая погода, а столбики термометров не будут опускаться ниже +5 °С. Иначе луковицы просто перестанут расти и вымерзнут. Можно заранее высадить тюльпаны в контейнер на выгонку.

Советы по посадке

Некоторым многолетникам для качественного прорастания нужна стратификация – так называемая активизация холодом. Именно поэтому посадка многолетних цветов осенью является оптимальным решением. В стратификации нуждаются аквилегия, лаванда, примула, дельфиниум и зимостойкие сорта цикламенов.

Из однолетних растений можно сеять осенью алисум, календулу, васильки, космею, лаватеру, гипсофилу, годецию, иберис, нигеллу.

Осенью семена следует высевать гуще, чем весной, поскольку холодная зима может снизить количество всходов.

Лучше всего перед посадкой поместить луковицы в торф или песок и держать при температуре не выше 7 °С. Можно высадить луковицы в контейнер, затем пересадить в открытый грунт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нужно обработать сад осенью и как оградить растения от вредителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.