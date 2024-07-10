Как быстро и без криков нанести солнцезащиту на лицо ребенка: гениальный трюк

Солнечные дни – это прогулки на свежем воздухе, игры на пляже, пикники в парке и тд. Однако ни в коем случае нельзя забывать об опасности воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей.

Солнцезащитный крем является незаменимым средством и для взрослых, и для детей, но малыши не всегда любят наносить его на лицо. Поэтому одна из гавайских мам поделилась в Tik Tok гениальным лайфхаком, который поможет быстро и без истерик нанести SPF.

Для многих родителей нанесение солнцезащитного крема на лицо ребенка превращается в настоящее испытание. Маленькие дети часто сопротивляются, капризничают и плачут то ли из-за страха перед незнакомой процедурой, то ли из-за дискомфорта от слоя SPF.

К счастью существует гениальный трюк, который поможет вам быстро и без криков защитить кожу своего малыша. Ключ к успеху состоит в том, чтобы превратить этот процесс в игру. Дети только начинают изучать мир, поэтому, если вы их заинтересуете, они охотно пойдут вам навстречу.

Лайфхак с кисточкой для макияжа

Прежде чем наносить крем на ребенка, нанесите его на какую-то интересную широкую кисточку для макияжа. Например, автор лайфхака использует ту, у которой хвост русалки вместо ручки.

Такой способ помогает нанести SPF не только очень быстро, благодаря чему ребенок не успевает устать, но равномерным слоем.

Также женщина не заставляет ребенка смотреть на него или способствовать процессу нанесения, а просто делает свое дело, пока малыш играет на полотенце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно наносить солнцезащитный крем, чтобы он был максимально эффективным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.