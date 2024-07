Как быстро охладиться в жару даже без кондиционера: полезные лайфхаки

Нынешняя июльская жара бьет все рекорды. С отключениями света ситуация становится еще сложнее – о кондиционерах и вентиляторах остается только мечтать.

Но охладиться можно даже без бытовых устройств. Эксперты объяснили, как пережить высокие температуры, не причиняя вреда планете и экономя электроэнергию.

Опасность высоких температур

Экстремальные погодные явления, такие как тепловые купола, где атмосфера задерживает теплый воздух, создавая опасно высокие температуры, становятся нормой. Согласно статье в The New England Journal of Medicine, "изменение климата влечет за собой глобальное повышение средних температур и увеличение частоты, продолжительности и интенсивности экстремальных жарких периодов, что приводит к беспрецедентному уровню тепла".

В 2023 году в США было зафиксировано около 11 000 смертей от жары. Симптомы гипертермии или тепловой болезни включают головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение и обмороки. Тепловой удар – это самая тяжелая итерация, которая может привести к отказу органов, повреждению мозга и смерти.

Способ 1

Есть несколько простых лайфхаков для охлаждения. Сначала возьмите небольшое полотенце, тщательно его намочите и отожмите. Сформируйте из влажного полотенца форму подковы и положите его в морозильную камеру примерно на час. Положите полотенце на шею для охлаждения. Были проведены эксперименты со многими разными тканями: хлопком, кухонными полотенцами, типичными тряпками для стирки и синтетическим полиэстером. Все они слишком быстро высыхают и становятся тёплыми. Но полотенца, изготовленные из мягкого, хорошо впитывающего материала, который называется вискоза (получается из древесной целлюлозы), остаются влажными и прохладными более часа при жарких температурах.

Почему это работает: артерии, которые поставляют кровь в голову и мозг, проходят по каждой стороне шеи и являются одной из точек пульса, где кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Когда вы применяете холодный компресс к точке пульса, возникает мгновенный эффект охлаждения. Одно из исследований, опубликованных в The Journal of Athletic Training, также показывает, что во время физической нагрузки охлаждение основы шеи, где находится центр терморегуляции, уменьшает наше восприятие теплового дискомфорта.

Способ 2

Наполните миску ледяной водой и намочите ноги. Соедините этот совет с советом №1, и вы справитесь с жарой.

Почему это работает: у нас есть точки охлаждения на макушке или на стопах и лодыжках. Исследования показывают, что погружение ног в прохладную воду является эффективным способом понижения внутренней температуры тела.

Способ 3

Наполните бутылку с распылителем равными частями воды и гамамелиса, а затем добавьте примерно 15 капель любой комбинации эфирного масла мяты перечной, мяты или эвкалипта.

Кожа является самым большим органом нашего тела, и поддержание ее влажности способствует охлаждению из-за испарения. Ментоловые масла активируют чувствительные к холоду рецепторы.

Способ 4

Сделайте влажные салфетки. Начните с наполнения большой кастрюли водой. Затем добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла. Окуньте в воду банданы, кухонные полотенца или мочалки. Оставьте их в ароматерапии примерно на 30 минут. Слегка отожмите их и сложите в крупную банку. Поставьте в холодильник. Берите салфетку в любое время, когда вам нужно быстрое охлаждение.

Способ 5

Щедро сбрызните простыню охлаждающим спреем или простой водой. Сложите его и положите в морозилку за час до сна. Эта техника обеспечивает быстротечный (от 15 до 30 минут) всплеск охлаждения, которого должно хватить, чтобы погрузиться в сон.

