Как быстро охладиться в жару, если нет кондиционера: советы

В жаркие летние дни, когда температура воздуха поднимается до неприятно высоких отметок, становится чрезвычайно важным найти способ охладиться. Особенно сложно это сделать, если дома или на работе нет кондиционера.

Однако существует немало простых и эффективных методов, которые помогут сохранить прохладу и комфорт даже в самые жаркие дни. О них пишет портал apartmenttherapy.

4 способа мгновенно почувствовать прохладу без кондиционера

Окунитесь в холодную ванну или примите душ

Превратите свою ванну или душ в ледяное убежище, наполнив дно льдом и наливая воду настолько холодную, насколько вы можете выдержать. Находитесь там так долго, как вы можете (но не нужно находиться там дольше нескольких минут), и выходите охладившимся.

Самодельный кондиционер с ледяной водой

Этот самодельный ледяной кондиционер работает на удивление хорошо, а чтобы его сделать, нужно всего 10 минут. Просто поставьте миску с ледяной водой перед вентилятором, чтобы обеспечить циркуляцию более прохладного воздуха. Если у вас нет кубиков льда под рукой, вы можете взять другие замороженные продукты, например, замороженные пакеты с овощами, в крайнем случае.

Охладитесь, используя замороженную мочалку

Хоть это и звучит немного странно, этот совет работает и принесет некоторое облегчение, особенно когда ночью слишком жарко и вы не можете уснуть.

Возьмите мочалку и намочите ее водой. Отожмите, придайте форму буквы U и положите в морозилку. Как только мочалка замерзнет, ​​достаньте ее и оберните вокруг шеи.

Холод быстро распространится по всему телу и будет держаться достаточно долго, чтобы человек успел заснуть.

Используйте другие предметы первой необходимости, чтобы сохранять прохладу

Вы можете использовать запасы продуктов в морозильнике и положить пакеты со льдом (или пакеты с замороженными овощами) на подмышки и паховую область, если хотите быстро охладиться.

"В этих областях крупные кровеносные сосуды расположены близко к поверхности", – объясняет доктор медицины из больницы университета Темпл Меган Хили, поэтому все ваше тело будет охлаждаться быстрее, если приложить к этим местам охлажденные пакеты.

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко уснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, нужно больше пить, сохранять покой и т.д.

OBOZ.UA рассказывал, как помочь животным в летнюю жару.

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