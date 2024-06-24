Как быстро почистить и освежить декоративные подушки: советы

Со стиркой подушек для сна все понятно – очищать их следует регулярно, ведь на них скапливаются бактерии, кожный жир, пот и даже пылевые клещи. С таким количеством дел, которые нужно выполнить по дому, легко упустить необходимость стирки также декоративных подушек.

Они накапливают разнообразные бактерии и неприятные запахи, особенно если дома есть дети и домашние животные. Эксперты советуют чистить декоративные подушки каждые три-шесть месяцев, но это зависит от того, как часто они используются.

Предварительные шаги

Перед тем как приступить к уборке, необходимо выполнить некоторые предварительные шаги. Они включают проверку материала и выбор оптимального режима стирки.

Некоторые декоративные ткани нельзя стирать в горячей воде. Также очень агрессивные химические средства могут привести к потере цвета и повреждению волокон.

Как освежить декоративные подушки

Когда речь идет об удалении неприятных запахов из ткани, вы не найдете лучшего сочетания, чем пищевая сода и уксус. Щелочность пищевой соды и кислота уксуса эффективно нейтрализуют запахи.

Нужно предварительно пропылесосить подушки, чтобы удалить лишнюю грязь и пыль. Посыпьте примерно ¼ стакана соды на подушки и подождите несколько часов, чтобы она подействовала. Тщательно вотрите пищевую соду в волокна. После того, как пищевая сода выдержит запланированный промежуток времени, снова используйте пылесос, чтобы избавиться от абразивных частиц.

Чтобы мгновенно дезодорировать подушки, наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом и водой в пропорции 1:1. Смочите обе стороны подушки и дайте ей высохнуть. Уксус испарится, полностью удалив запах. Вы также можете использовать этот раствор для дезинфекции ковров.

Добавить свежесть и приятные ароматы можно с помощью эфирных масел. Сочетание лимона и мяты создаст эффект свежести. Приятным будет микс масла эвкалипта и чайного дерева. А лаванда с ромашкой создают умиротворяющую домашнюю атмосферу. Смешайте желаемые масла с водой в бутылке с распылителем и сбрызните диван и подушки.

Другие простые способы освежить подушки

Можно просто положить подушки на солнце. Солнечный свет нужен для удаления затхлых запахов. УФ-лучи обладают антимикробными свойствами, которые помогают уменьшить запахи, вызванные бактериями.

Для серьезных загрязнений понадобятся профессиональные чистящие средства для обивки. Сначала попробуйте почистить подушку белой тканью, чтобы убедиться, что краситель не перенесется и не потускнеет во время чистки. Нанесите немного средства на предварительно смоченную в воде губку, обработайте пятна и промокните остатки воды полотенцем.

Следует отметить, что существует несколько типов тканей, которые нельзя мыть водой. К ним относятся бархат, замша, велюр, шелк, кожа, шерсть. У чехлов для подушек, изготовленных из этих материалов, есть специальные инструкции по уходу, с которыми вам нужно ознакомиться, прежде чем пытаться почистить их самостоятельно.

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