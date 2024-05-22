Как часто на самом деле поливают кактус: какая вода подходит лучше всего

Кактус традиционно занимает первенство в рейтинге самых неприхотливых комнатных растений. Этот суккулент не нуждается в частом поливе, прекрасно растет под активным солнцем и не требует особого ухода.

Однако просто поставить кактус на подоконник и забыть о его существовании – не самая лучшая идея. Можно легко пренебречь растением, если не соблюдать основные правила. Как часто нужно поливать кактус и меняется ли режим летом и зимой – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему кактус нельзя часто поливать

Кактус, как и все растения, нуждается во влаге – однако умеренной. Частый полив приведет к вытеснению кислорода из почвы, что может стать причиной загнивания корней и гибели растения.

Главное правило полива суккулентов довольно простое: лучше недолить воды, чем перелить.

Как поливать кактус

Обычная холодная вода из крана не подойдет. Лучше брать мягкую воду – отстоянную, дистиллированную, талую или дождевую.

Жесткую воду следует предварительно прокипятить или дистиллировать. Если поливать растения водопроводной жесткой водой, почва начнет защелачиваться, что в свою очередь приводит к развитию заболеваний у растения.

Какая температура воды подойдет

В теплый сезон оптимальная температура воды для полива составляет 22-25 °C, а зимой воду лучше подогреть до 30 °C. Нельзя лить воду непосредственно на кактус или прямо под корень – достаточно умеренного увлажнения почвы.

Как часто поливать кактус

Три фактора влияют на частоту полива суккулентов:

время года;

температура;

влажность.

Чем жарче в помещении, тем больше влаги нужно кактусам.

Поливать кактусы нужно вечером, а в холодный сезон – утром. В период активного летнего зноя можно подливать немного воды через день, если лето прохладное – раз в неделю.

Зимой достаточно одного полива 1-2 раза в месяц. Но если воздух в помещении достаточно влажный, можно прекратить полив кактусов до весны.

Осенью и весной нужно ориентироваться на влажность воздуха. В среднем в этот период кактусы следует увлажнять не чаще одного раза в неделю.

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