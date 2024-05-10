Как часто нужно менять банное полотенце: советы дерматолога

Куда вы деваете полотенце после того, как вытретесь им после ванны или душа? Обычно сразу вешаете на крючок или штангу, чтобы просушить до следующего использования. Задумывались ли вы, когда приходит время отправить его в стирку?

Врачи дерматологи предостерегают от слишком долгого использования банного полотенца. Когда вы им вытираетесь, на текстиль попадают бактерии, которые под действием влаги и тепла начинают размножаться. И это не полезно ни для личной гигиены, ни для здоровья в целом. Издание Real Simple поинтересовалось у дерматолога Анни Чу, когда именно нужно менять банные полотенца.

Общее правило рекомендует отправлять полотенце в стирку после 3-4 использований. Такая частота помогает предотвратить накопление в ткани бактерий и появление под их действием неприятного запаха. Также это позволит вовремя очищать предмет от частиц кожи и жира, попадающих на него при вытирании.

Однако существует несколько факторов, которые могут повлиять на продолжительность использования полотенца. Некоторые из этих признаков сокращают срок службы, а некоторые – наоборот продлевают.

Запах – если полотенце выглядит нечистым или начинает пахнуть, это четкий сигнал к тому, что его пора стирать.

Частота приема душа – если вы принимаете душ ежедневно, на ткани накапливается меньше загрязнений и очередную стирку можно немного отложить.

То, как сильно вы потеете – если на улице жарко или вы интенсивно потеете из-за спорта или работы, полотенце придется стирать чаще, даже при ежедневном приеме душа.

Материал полотенца – вафельные полотенца высыхают быстрее, поэтому бактерии развиваются на них медленнее, чем на махровых, их можно стирать даже после 7-10 использований и это будет безопасно.

Загрязненность вашей среды – тем, кто держит домашних животных, курит дома, находится в процессе ремонта или сталкивается с другими загрязнителями своей среды, нужно стирать полотенца как можно чаще.

Также важно своевременно заменять полотенца новыми, чтобы они не теряли эффективности и оставались гигиеничными. Эксперты рекомендуют здесь ориентироваться на мягкость полотенца и его способность поглощать влагу. Когда обычной стиркой и даже использованием специальных средств исправить это не удается, приходит время покупать новое.

При правильном уходе срок службы обычного полотенца составляет около двух лет. При умеренном использовании этот термин может увеличиваться, а при интенсивном расти

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно восстановить мягкость полотенца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.