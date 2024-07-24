Как часто нужно поливать газон летом: советы для новичков

Ухоженный газон придаст уют и комфорт вашей придомовой территории. Однако обустроить идеальный участок – задача непростая. Правильная аэрация, использование оптимальной высоты ножа косилки и регулярная подкормка почвы влияют на скорость и качество роста травы.

Эксперты рассказали, как часто нужно поливать газон летом. Есть несколько признаков, свидетельствующих о необходимости усиления ухода.

Признаки, что газон нуждается в поливе

О необходимости полива свидетельствуют следующие признаки:

Свернутые листовые пластинки. Свертывание листьев травы под влиянием полуденного солнца не является хорошим показателем – проверьте состояние листьев вечером.

Листья становятся сине-серыми, а не зелеными.

Следы ног или шин газонокосилки остаются заметными еще длительное время – трава не выравнивается.

Ни один из этих признаков не указывает на то, что трава вот-вот погибнет: газон может стать коричневым и впасть в состояние покоя, но оставаться живым в течение трех-четырех недель.

Как часто нужно поливать газон

Ежедневный полив – не самый лучший выход. Вода укупоривает воздушные промежутки между частицами почвы, необходимыми корнями. Когда корневая система не может дышать или расти, или влажные травинки более 14 часов, они становятся уязвимыми к различным болезням и вредителям.

Здоровый газон нуждается в хорошей почве – он должен быть хорошо аэрированным и насыщенным органикой. Бедная или сухая почва может потребовать более частого полива.

Когда поливать газон

Лучшее время для полива газона обычно наступает между 4 утра и 8 утра или во время естественного периода росы, чтобы уменьшить количество воды, теряемой из-за испарения.

Трава, скошенная до высоты примерно 7 см, удерживает больше воды, чем трава, скошенная высотой 5 см. Поддерживая надлежащую высоту, можно уменьшить частоту полива и количество воды, требующейся газоном.

Также OBOZ.UA рассказывал, что проверить, пришло ли время для полива достаточно просто. Опытные садоводы проводят так называемый "тест на след". Просто пройдитесь газоном и проверьте, пружинят ли травинки, когда вы поднимаете ногу.

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