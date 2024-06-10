Как часто стоит менять штору для ванной: советы экспертов по уборке

Темные и влажные помещения – идеальные места для активного размножения бактерий и грибковых спор. Шторка для ванной может стать настоящим рассадником плесени.

Именно ванны и душевые кабины представляют собой горячую точку для плесени и грибка, которые поселяются на мокрых душевых шторах. Эксперты рассказали, как часто следует менять штору для ванной.

Как часто нужно менять шторку для душа

Шторки обычно удерживают влагу в ванне, защищая пол и стены в комнате от разбрызгивания воды. Даника Карсон, специалист по уборке, отметила, что шторка имеет ограниченный срок годности.

"Большинство производителей рекомендуют менять душевую подложку каждые шесть месяцев. Очень важно регулярно менять шторку для душа, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями, аллергией, дерматитом или аутоиммунными заболеваниями", – отметила Карсон.

Факторы, которые следует учитывать

Даже если вы тщательно чистите шторку для душа, вам все равно придется время от времени ее менять. Однако частота стирки может помочь продлить срок службы.

Шторку следует дезинфицировать по крайней мере раз в месяц. Тканевую подкладку можно стирать так часто, как это необходимо, а пластиковую подкладку можно стирать в машине только с парой полотенец, чтобы грязь лучше отмылась.

Если занавес для душа не имеет достаточно времени, чтобы полностью высохнуть, а также если в ванной комнате часто влажно, вероятность образования плесени возрастает.

Плесень бывает разных цветов. Немедленно замените занавес для душа, если вы видите большие розовые, оранжевые, красные или черные пятна у нижней части подкладки.

Можно обработать шторку специальными спреями, контролирующими рост плесени, устраняющими пятна, убивающими вирусы и бактерии.

Если вы действительно старательно поддерживаете душевую шторку в чистоте и дезинфицируете ее, возможно, менять занавес придется раз в год, а не каждые шесть месяцев.

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