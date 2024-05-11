Как за две недели вырастить зеленый лук: гениальный лайфхак для дачи

Лук вырастить, казалось бы, довольно просто. Однако часто вместо сочной ароматной зелени мы получаем слабые, бледные и тоненькие побеги. Есть два способа выращивания лука в домашних условиях: в воде и почве.

Опытные огородники отмечают, что второй вариант более надежный. Есть меньшая вероятность того, что лук загниет, да и не потребуется часто доливать и менять воду. OBOZ.UA разбирался, как за две недели вырастить ароматный и сочный зеленый лук.

Какую луковицу выбрать для проращивания

Для проращивания лука на перо следует брать луковицы среднего размера – они имеют больший запас питательных веществ, поэтому и перья вырастут сочные, вкусные и насыщенно-зеленые.

Перед посадкой специалисты советуют замочить луковицу в теплой воде. Налейте в емкость теплую воду, положите луковицы и накройте, чтобы вода дольше не охлаждалась.

Затем следует вынуть луковицу и начинать посадку, предварительно срезав верхушки. Такая процедура, говорят эксперты, отлично стимулирует прорастание зелени, пробуждает и активизирует точки роста.

Где поставить емкость с луком

Посадочный материал следует размещать на подоконнике ближе к свету. Перья будут активнее расти и будут сочными и насыщенными при температуре +22...+ 25 °C.

Обязательно закрывайте емкости от возможных сквозняков и охлаждения от окна. Можно использовать лампу.

Чтобы ускорить процесс созревания, можно начать выращивать лук рассадным методом за несколько дней до высадки в открытый грунт.

Лук в лотке высаживают мостовым способом, а сеянцы размещают сплошным рядом, без промежутков. Нужно просто слегка вдавить луковицу в почву.

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