Как чистить индукционную плиту, чтобы не поцарапать ее: лайфхак

Индукционные плиты становятся все более популярными благодаря своей эффективности и простоте использования. Кроме того, они безопаснее, чем обычные, и их легче чистить.

Однако мыть индукционную плиту нужно осторожно и с помощью специальных инструментов, чтобы не поцарапать ее. О том, как это сделать, поведал Better Homes & Gardens.

Чем мыть индукционную плиту

При очистке индукционной плиты необходимо избегать абразивных средств, ведь они могут поцарапать поверхность. Вы можете использовать салфетки из микрофибры, скребок для стекла и мягкие губки.

Относительно моющих средств следует избегать универсальных спреев для стекла, ведь они содержат аммиак и могут оставить полосы и тусклые пятна на плите. Лучше используйте средство для мытья посуды, специальное средство для индукционных плит или дистиллированный белый уксус.

Как часто мыть индукционную плиту

Чтобы сохранить индукционную плиту в хорошем состоянии, за ней нужно регулярно ухаживать. Ее стоит протирать влажной мягкой тряпкой после каждого использования, чтобы предотвратить накопление остатков пищи на поверхности.

Еженедельно следует проводить тщательную мойку. Для этого используйте средство для мытья посуды или специальное чистящее средство. Если вам нужна более глубокая очистка, сбрызните стеклянную поверхность дистиллированным белым уксусом перед протиранием.

Пошаговая инструкция

Для начала удалите с плиты пригоревшую пищу, брызги масла и другие загрязнения с помощью скребка, безопасного для стекла. Держите инструмент под углом 30-40 градусов и не нажимайте на него слишком сильно, так как поверхность может треснуть. Если грязь слишком устойчива, смочите проблемный участок чистящим средством и оставьте на несколько минут; Нанесите чистящее средство для варочной панели, мыло для мытья посуды или дистиллированный белый уксус на поверхность и протрите ее чистой сухой тканью из микрофибры; Используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы высушить и отполировать поверхность.

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