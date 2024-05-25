Как держать стиральную машину всегда в чистоте: простые советы

Стиральная машина требует тщательной и регулярной чистки. Влажная темная среда – идеальна для размножения плесени и бактерий. Первый признак поражения прибора грибковыми спорами – неприятный запах из барабана или резиновых уплотнителей.

Специалисты отмечают, что резиновые уплотнители накапливают грязь, влагу и моющее средство. А фильтр, который обычно обходят вниманием при чистке прибора, может быть источником неприятных запахов. Как поддерживать стиральную машину всегда в чистоте, рассказало издание House Digest.

Совет 1

Если стиральная машина пахнет нечистотами, а не плесенью, это явный показатель того, что у вас проблемы с дренажом. Стоячая вода в барабане после цикла стирки указывает на засор шлангов.

В первую очередь важно понять, что плесень может размножаться только при благоприятных условиях. Поэтому нужно дать прибору высохнуть между использованием. Вы можете сделать это, просто оставив дверцу стиральной машины открытой после цикла.

Если в комнате, где стоит стиральная машина, имеется вытяжной вентилятор, можно также использовать его, чтобы уменьшить влажность в помещении. Включите вытяжку при запуске цикла стирки. Затем оставьте вентилятор работать как минимум на 10-15 минут после того, как вы опустошите стиральную машину.

Совет 2

Уксус является отличным средством для борьбы с плесенью. Можно добавить его во время стирки или обработать поверхности.

Совет 3

Резиновый уплотнитель защищает прибор от протечки, а также удерживает грязь, воду и мусор внутри машины во время цикла. Однако это самое распространенное место для образования плесени. Специалисты советуют замочить тряпку в смеси отбеливателя и горячей воды в пропорции 1:1, слегка отжать и положить в уплотнитель внутрь на 10-15 минут.

Совет 4

В регулярной очистке нуждаются и контейнеры для стиральных порошков и жидких средств. На самом деле липкие остатки моющего средства собираются в этой зоне, превращая ее в магнит для грязи. Сняв дозатор, вы можете его тщательно очистить с помощью соды или уксуса и зубной щетки.

Очищать фильтр следует мягким мылом и водой и делать это нужно как минимум раз в три месяца.

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