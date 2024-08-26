Как должен поступить водитель? Задания по ПДД о дополнительной секции

Дорога представляет собой сложную систему, в которой каждый водитель, независимо от опыта, должен четко следовать правилам. Кроме того, он должен уметь оперативно реагировать на действия других участников движения.

Одним из важных аспектов движения, часто вызывающего вопросы у водителей, является дополнительная секция светофора. Чтобы напомнить вам о том, что она означает Тelegram-канал "А ти знаешь ПДР?" поделился интересным тестовым заданием.

Как поступить водитель синего автомобиля, если водитель белого автомобиля включил правый поворотник?

А. Дождаться зеленого сигнала светофора и продолжить движение прямо;

Б. Должен продолжить движение в направлении, которое указанно стрелкой дополнительной секции светофора.

Поворотник – важный индикатор, который помогает водителям общаться на дороге и предусматривать намерения друг друга. Это обеспечивает безопасность, плавность движения и позволяет снизить риск аварийных ситуаций.

Дополнительная секция светофора – это небольшая дополнительная часть, которая располагается рядом с основным сигналом светофора. Она выполняет важную функцию – помогает водителям понять, когда и в каком направлении можно совершить поворот, независимо от основного сигнала светофора.

Дополнительную секцию часто путают с нарисованной стрелкой, позволяющей поворот направо при красном сигнале светофора при условии, что не будут создаваться помехи другим участникам дорожного движения.

В случае с нарисованной стрелкой водитель, находящийся на крайней правой полосе движения, имеет выбор, поворачивать ему или нет. Однако если в дополнительной секции горит зелёная стрелка, то водитель на крайней правой полосе обязан совершить поворот. В этом и состоит главное отличие в значениях дополнительной секции светофора и таблички с зеленой стрелкой.

16.10 На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой делается поворот, должен продолжать движение в направлении, которое указывает стрелка, включенная в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст помехи транспортным средствам, двигающиеся за ним по той же полосе.

Правильный ответ

Согласно правилу 16.10, водитель, который находится на полосе, с которой делается поворот, и видит перед собой зеленую стрелку в дополнительной секции светофора, обязан двигаться в ее направлении. Поэтому верный ответ В.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачи по ПДД на знание нетипичных дорожных знаков на нерегулируемом перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.