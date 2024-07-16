Как должны действовать водители? Непростая ситуация на дороге покажет ваши знания ПДД

Украина работает над улучшением безбарьерности публичных пространств. А это значит, что всем водителям нужно освежить в памяти требования ПДД, касающиеся участия людей с инвалидностью в дорожном движении.

Задачу по этой теме опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" По условиям задачи слепой человек пытается перейти на другую сторону улицы. Нужно ответить, как при этом должны действовать водители машин, проезжающих мимо такого пешехода.

По условию задачи человек с нарушением зрения, пользуясь белой тростью, переходит дорогу в не предусмотренном для этого месте. При этом по обе стороны дороги двигаются транспортные средства. Как должны отреагировать на эту ситуацию водители этих ТС? Вот три варианта ответа:

подать звуковой сигнал, ведь пешеход переходит улицу в месте, где это запрещено; снизить скорость и, соблюдая безопасный интервал, проехать возле пешехода; пропустить пешехода.

В этой ситуации следует руководствоваться требованиями пункта 18.5 ПДД. Согласно действующим Правилам, пешеходы с нарушением зрения как особая категория участников дорожного движения имеют преимущество в движении на любом участке проезжей части. А это значит, что, увидев человека, который подает сигнал белой тростью, направленноой вперед, водитель должен остановиться и пропустить этого человека.

Таким образом, правильным вариантом ответа является третий. Водители в этой ситуации должны пропустить незрячего пешехода.

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