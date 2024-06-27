Как идеально вычистить матрас, чтобы избавиться от грязи и аллергенов: 7 важных советов

Матрас может стать настоящим рассадником бактерий, микробов и пылевых клещей. Распространенные аллергены оседают на поверхности – и мы буквально дышим ими всю ночь. Это может привести к ряду симптомов, включая заложенность носа, кашель, аллергические реакции, а также ухудшение респираторных проблем, таких как астма.

Лучше выбирать матрас с гипоаллергенными свойствами, однако даже он не будет безопасен без регулярной очистки. Эксперты рассказали, как почистить матрас в домашних условиях.

Что такое аллергены и как они попадают на матрас

Сначала следует разобраться, что такое аллергены и как они влияют на сон. Аллергены – это тип антигенов, вызывающих аллергическую реакцию у некоторых людей. Они могут возникать из-за пыльцы, пыли, шерсти домашних животных, споров плесени и т.д.

Иногда симптомы могут быть незаметными или слабыми. Обычно они включают насморк, кашель, кожный зуд, а также расстройство желудка. Аллергические реакции на пылевых клещей могут спровоцировать приступы астмы. Регулярная очистка может помочь снизить уровень аллергенов, особенно в летние месяцы.

Как почистить матрас

Один из самых быстрых и простых способов удалить аллергены из вашего матраса – это регулярно его пылесосить. Фильтр HEPA – лучшее решение, поскольку он улавливает аллергены и препятствует их циркуляции в воздухе.

Чтобы получить наилучшее качество сна, старайтесь стирать постельное белье еженедельно. Без регулярной стирки аллергены проникнут глубоко в волокна матраса, откуда их будет труднее удалить. Специалисты советуют стирать постельные приборы при температуре 60 °C для уничтожения бактерий и пылевых клещей.

А вот застелять кровать не обязательно. Исследования показывают, что это может создать питательную среду для микробов. Простыни задерживают влагу, которую мы потеряли за ночь, что обеспечивает идеальную среду для жизни и питания пылевых клещей. После сна откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию, и оставьте жалюзи открытыми, поскольку УФ-лучи дневного света обеспечат естественную дезинфекцию.

Пищевая сода поможет сохранить матрас чистым и свежим, поскольку она может впитывать влагу и дезодорировать неприятные запахи. Сода – отличное оружие против пылевых клещей. Возьмите немного соды, добавьте несколько капель любимого эфирного масла и перемешайте. Воспользуйтесь ситом для муки, чтобы равномерно посыпать смесь по поверхности матраса. Подождите несколько часов и удалите абразивные частицы пылесосом.

Влажная среда – идеальная для развития плесени, которая является еще одним распространенным аллергеном. Если на кровати есть свежая жидкость, промокните ее, а затем воспользуйтесь простым чистящим раствором, состоящим из одной части воды, одной части белого уксуса и нескольких капель мягкого моющего средства. Распылите раствор на участок и протрите влажной тканью примерно через 30 минут. Никогда не смачивайте матрас и всегда ждите, пока он полностью высохнет перед тем, как ложиться спать.

Очистка паром является одним из наиболее эффективных способов удаления аллергенов. Аллергикам следует стараться чистить матрас паром в начале каждого нового сезона. При этом используется пар высокой температуры, чтобы уничтожить любую грязь, аллергены, плесень и бактерии, попавшие на матрас. Очистка паром также является хорошим способом избавиться от пылевых клещей и постельных клопов, поскольку ни один вредитель не переносит высокой температуры.

В конце можно обработать поверхность антиаллергенным спреем. Для этого просто возьмите бутылку с пульверизатором и смешайте одну часть воды с одной частью спирта. Взболтайте эту смесь, а затем слегка распылите поверхностью матраса.

Спирт качественно дезинфицирует матрас и уничтожит аллергены. Но не используйте эту жидкость, если у вас кровать из пены с эффектом памяти или латекса, поскольку эти материалы очень чувствительны к химическим веществам. Прежде чем наносить спирт на матрас, протестируйте его на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не повредит и не обесцвечивает ткань.

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