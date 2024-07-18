Как использовать кондиционер и не заболеть: главные советы

Использование кондиционера в летнюю жару может вызывать заболевания. Так называемой кондиционерной болезнью называют чувство слабости, переохлаждения и духоты, вызванное слишком долгим пребыванием в помещении с работающим кондиционером.

Все, что хочется сделать в этом случае, – это вернуться на теплое летнее солнце, пишет Moore Heating & Cooling. Как отмечает издание, непосредственно кондиционеры не вызывают болезней, но могут взаимодействовать с окружающей средой таким образом, что человек заболевает.

Что вызывает "кондиционерную болезнь"

Кондиционеры и холодный воздух, который они производят, сами по себе не вредны, говорится в статье. Кондиционирование воздуха может быть очень полезным для людей, страдающих респираторными заболеваниями. Болезнь же от кондиционеров начинается там, где встречаются бактерии, плесень и грибок.

Если дом или офис является рассадником плесени и бактерий или нерегулярно пылесосится, кондиционер будет только распространять вызывающие болезни аллергены.

Кондиционеры могут помочь высушить дом, но не способны устранить основную причину заплесневелых или грязных стен и полов. Поскольку эти аллергены переносятся по воздуху, они вызывают заложенность носа, боль в горле и в некоторых случаях затрудненное дыхание.

Также кондиционеры сами по себе могут быть местом размножения плесени и бактерий, если они не обслуживаются должным образом. Когда воздух протягивается через змеевики кондиционера, образуется конденсат. Эта влажность может создать идеальную среду для размножения бактерий и плесени, если их не чистить регулярно.

Еще одной причиной "кондиционерной болезни" является слишком низкая температура воздуха в помещении. Во-первых, распространяются вирусы, вызывающие простуду. Согласно WebMD, эти вирусы лучше всего выживают в условиях низкой влажности и холода, создаваемых кондиционером, установленным на крайне низкую температуру.

Сверхнизкие температуры также вызывают сужение артерий в коже, чтобы защитить организм от потери тепла. Это уменьшает приток крови, включая белые кровяные клетки, которые защищают организм от вирусов, что делает организм более восприимчивым к болезням. Наконец, сверхсухая среда испаряет влагу в слизистой оболочке носа, что делает его более восприимчивым к инфекциям.

Проживание и работа в очень холодной среде также могут стать причиной длительного озноба, который вызывает головные боли, усталость и боли в мышцах и суставах.

Как избежать "кондиционерной болезни"

Первое, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это очистить помещение от плесени, грибка или других аллергенов. После этого – предотвратить рост дополнительной плесени или грибка, устранив причину влажности. Затем следует заняться самим кондиционером.

Регулярно проводите техобслуживание кондиционера, включая тщательную очистку и замену фильтра не реже одного раза в несколько месяцев. Если у вас все еще есть проблемы с носом и горлом, подумайте об изменении образа жизни. Пейте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс и увлажнять горло и носовые проходы.

Если вы испытываете истощение, головные боли, боли в мышцах и суставах, выключите кондиционер. Он должен быть настроен на комфортную комнатную температуру. Не должно быть резкого контраста между температурой на улице и температурой в вашем доме или офисе, должно быть просто прохладнее и комфортнее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 17 июля зафиксировали уже 13-й с начала месяца температурный рекорд – жара достигла отметки +35,6 градуса.

В Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

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